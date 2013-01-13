50 پرونده شیلات در چهار محال و بختیاری تخصیص آب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فروزنده پیش از ظهر یک شنبه در ستاد سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 171 مورد شیلات در چهار محال و بختیاری مجوز داده شده است که 400 میلیون متر مکعب در سال منجر به نتیجه نشده است.

وی تصریح کرد: در صورتی به شیلات مجوز داده می شود که بحث آلودگی را نیز در نظر بگیرند.

فروزنده بیان داشت: در این استان حداقل دو میلیارد متر مکعب تخصیص آب پروری وجود دارد که با محدودیت منابع آب مواجه شده است.

وی یادآور شد: حداقل پایه 520 لیتر است تا بتوان اشتغال بیشتری را ایجاد کرد.

فروزنده ادامه داد: استقرار سامانه پالایش خروجی پرورش ماهی باید پیگیری شود.

معاون برنامه ریزی استاندار چهار محال و بختیاری در این ستاد به به قرار دادی که بین گردشگری و سازمان ها انجام شده است اشاره کرد و اذعان داشت: طبق ماده 17 قرارداد مابین سازمان ها و گردشگری وجود دارد که طبق این قرار داد سازمان گردشگری باید 80 درصد منابع مورد نیاز رادر قالب تسهیلات به سرمایه گذار بدهد که متاسفانه تا کنون هیچ کدام از این طرح های سرمایه گذاران به مرحله اجرا نرسیده است.

فروزنده عنوان کرد: شرکت شهرک های صنعتی این استان نیز محلی را جهت استقرار کارگاه های خوراک آبزیان درشهرک های صنعتی اختصاص دهد.