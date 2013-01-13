880 میلیون ریال وام به زندانیان جرائم غیرعمد کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب حیدری افزود: یکی ازخدمات و برنامه های کمیته امداد پرداخت وام قرض الحسنه به محکومین نیازمند و مستمند برای آزادی از زندان است.

وی بیان داشت: در همین راستا کمیته امداد استان برای آزادی محکومین نیازمند تعداد 15 فقره وام قرض الحسنه از ابتدای سال جاری تاکنون به این نیازمندان پرداخت کرده است.

حیدری اظهار داشت: کمیته امداد در راستای جلوگیری از انحطاط و از هم پاشیدگی کانون خانواده زندانیان جرائم غیر عمد، پس از بررسیهای لازم از خانواده های آنها حمایت می کند.

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان با بیان اینکه حمایت از خانوادهای زندانیان جرائم غیر عمد تا زمان آزادی سرپرست خانواده انجام می شود، افزود: در حال حاضر در استان159خانوار که سرپرست آنها در زندان است با جمعیتی بالغ بر 424 نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند واز مزایا وحمایتهای اجتماعی این نهاد برخوردارند.

بهره مندی 1368 دانشجو و طلبه از خدمات کمیته امداد شهرستان بویراحمد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد از بهره مندی یک هزار و 368 دانشجو و طلبه تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از مزایای شهریه و کمک هزینه تحصیلی خبر داد.

زریرانصاری گفت: کمک به رشد و ارتقاء وضعیت تحصیلی دانشجویان یکی از برنامه های کاری کمیته امداد است که در همین راستا کمک های قابل توجهی تاکنون به دانشجویان تحت حمایت این نهاد در تمامی رشته ها و دانشگاهها پرداخت شده است.

وی افزود: در حال حاضر این دانشجویان و طلاب تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بویراحمد در مقاطع تحصیلی و در رشته های مختلف دانشگاهی اعم از دولتی، شبانه، آزاد،پیام نور و حوزه های علمیه در استان و سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند.

انصاری اظهار داشت: در همین راستا مبلغ دو میلیارد و 889 میلیون و 500 هزار ریال کمک هزینه تحصیلی و کمک شهریه به دانشجویان این نهاد در 9 ماهه سال جاری پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور در همه رشته ها توسط کمیته و کمک هزینه شهریه به دانشجویان دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاهها طبق بخشنامه های موجود پرداخت خواهد شد.

پرداخت 500 میلیون ریال برای اجرای طرحهای زنبورداری به مددجویان گچساران

مدیرکمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان گچساران گفت: 500 میلیون ریال تسهیلات برای اجرای طرح های زنبورداری به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان پرداخت شد.

امرالله فروزنده افزود: کمیته امداد درراستای فقرزدایی وکاهش بیکاری مددجویان و به منظور توانمند سازی خانواده های تحت حمایت اقدام به اجرای طرح های اشتغال زایی در زمینه های مختلف کشاورزی، دامداری، زنبورداری و مشاغل خانگی کرده است.

وی اظهار داشت: در همین راستا و در راستای توسعه اشتغال مددجویان تحت حمایت پنج طرح زنبورداری توسط مددجویان این نهاد اجرا شده است.

فروزنده افزود: توانمندسازی و اشتغال خانواده های تحت حمایت اساسی ترین سیاست کمیته امداد است.

وی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت های موجود هر منطقه و توان مددجویان در راستای اجرای طرح، زمینه اشتغال مددجویان به منظور رسیدن به خودکفایی و خوداتکایی و در نهایت خارج شدن از گردونه حمایت کمیته امداد فراهم می شود.

بهره مندی 300 دختر مددجوی گچسارانی از کلاسهای آموزش خیاطی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران از برگزاری کلاس های آموزش خیاطی با شرکت 300 نفر از دختران تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

امرالله فروزنده گفت:افزایش توانمندی های اقتصادی خانواده ها از اهمیت بالایی برخوردار است وزنان ودختران با فراگیری این گونه هنرها، می توانند در زمینه اشتغال زایی وکمک به اقتصاد خانواده ها سهیم باشند.

وی اظهار داشت: در همین زمینه این دختران مددجوی کمیته امداد گچساران در 10 کلاس آموزش مهارت های فنی و حرفه ای در رشته های خیاطی و هویه کاری روی پارچه زیر نظر مربیان مجرب در ماه جاری شرکت کردند.

فروزنده تصریح کرد: شرکت کنندگان در این کلاسهای آموزشی مدرک مهارت از فنی و حرفه ای دریافت می کنند.

پرداخت بیش از 100 میلیون ریال هدیه به دامادهای تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بهمئی

مدیر کمیته امداد شهرستان بهمئی گفت:100میلیون ریال کمک بلا عوض به جوانان در شرف ازدواج تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان پرداخت شد.

محمد محمدی افزود: یکی از برنامه ها و خدمات کمیته امداد به مددجویان تحت حمایت پرداخت کمک هزینه تأمین جهیزیه به نوعروسان و هدیه به دامادها برای شروع زندگی مشترک است.

وی اظهار داشت: در همین راستا به تعداد 50 نفر از دامادهای تحت حمایت کمیته امداد در دی ماه سال جاری کمک هزینه تامین جهیزیه اهدا شده است.

محمدی یکی از مهمترین مشکلات ازدواج جوانانرا دغدغه های مالی دانست و افزود: فرهنگ ازدواج آسان وساده باید در جامعه ترویج ونهادینه شود تا بستر مناسب برای ازدواج جوانان فراهم و از آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.