22 هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در روستاهای اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی ظهر یکشنبه در بررسی طرحهای اجرایی شرکت گاز استان اضافه کرد: با این میزان شبکه گذاری هم اکنون بیش از 326 روستای اردبیل از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

ور با اشاره به 43 هزار علمک گذاری در این روستاها افزود: گازرسانی به این روستاها که طی هفت سال گذشته صورت گرفته است، بالغ بر 900 میلیاردریال اعتبار هزینه داشته است.

خدایی با بیان اینکه بیشترین میزان گازرسانی به روستاهای استان در طی دولت نهم و دهم انجام گرفته است، ادامه داد: تا قبل از این تنها 26 روستای استان از گاز طبیعی برخوردار بودند که در این مدت تحولی در بخش گازرسانی روستایی صورت گرفت.

وی میزان گازرسانی شهری را نیز تا قبل سال 85 حدود 18 شهر عنوان کرد و یادآور شد: از آغاز دولت نهم تاکنون هفت شهر دیگر نیز با اعتباری بالغ بر 230 میلیارد ریال با بیش از 280 هزار عدد انشعاب و با 574 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان با بهره برداری از شهر "قصابه" از توابع مشکین شهر در قالب طرح مهر ماندگار تمام شهرهای استان از این نعمت الهی برخوردار خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به زیرساختهای ایجاد شده در این حوزه متذکر شد: در طی این مدت شرکت گاز استان جهت ایجاد زیر ساختهای مطمئن برای گازرسانی به شهرها و روستاها بیش از 105 کیلومتر خط انتقال گاز اجرا کرده که برای اتمام این میزان خط انتقال بالغ بر 450 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

خدایی تاکید کرد که طی هفت سال گذشته 41.4 درصد از کل جمعیت شهری و 89.14 درصد از کل جمعیت روستایی بهره مند استان اردبیل از این نعمت الهی برخوردار شده‌اند.

