یزدان عشیری به خبرنگار مهر گفت: طبق آیین‌نامه جشنواره، ما بخش خارج از مسابقه نخواهیم داشت و خبرهایی که در این زمینه و درباره اضافه شدن این بخش به کلیت جشنواره منتشر می‌شود، کذب است.

وی افزود: ممکن است با نظر هیات انتخاب و دبیر جشنواره فجر، تعدادی از آثار به بخش مسابقه بدون داوری اضافه شوند که در این صورت نیز اطلاع‌رسانی رسمی از سوی روابط عمومی جشنواره خواهد بود.

صبح امروز یکی از روزنامه‌های سینمایی در مطلبی عنوان کرده بود که فیلم‌هایی چون "به خاطر پونه"، " ابرهای ارغوانی"، "تهران تا بهشت"، "ساکن خانه چوبی" و... در بخش خارج از مسابقه فجر به نمایش درمی‌آیند.

جشنواره فیلم فجر امسال و در سی و یکمین سال برپایی دچار تغییراتی در آیین‌نامه شد که یکی از این تغییرات حذف بخش خارج از مسابقه بود.