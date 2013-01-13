سرمایه گذاری مناسب در زمینه پیشگیری از بیماری نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد زیبایی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به برگزاری اولین کنگره بین‌المللی پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق در شیراز اظهار داشت: همه افراد می دانند پیشگیری بهتر از درمان است اما متاسفانه در کشور ما بیشتر توجه به هزینه ها و امکانات درمانی تا پیشگیری از بیمار می شود.

وی بیان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده بیشترین علت مرگ و میر کشور در خصوص بیماری های قلب و عروق است که در این میان بیشترین هزینه وزارت بهداشت و درمان نیز در خصوص درمان این بیماری های است.

عضو هیئت مدیره مرکز تحقیقات قلب و عروق استان فارس افزود: برپایی چنین کنگره هایی به امر پیشگیری و کاهش هزینه کمک می کند و همچنین باعث شناسانده شدن شیراز به اساتید کشور و دنیا می کند.

زیبایی نژاد با تاکید بر اینکه به دنبال ثبت واقعی شیراز به عنوان شهر سلامت هستیم ابراز داشت: شیراز از دو سال قبل طرح پیشگیری و غربالگری را آغاز کرده و برپایی کنگره بین المللی از دیگر اقدامات مناسب در این راستاست.

وی اضافه کرد: طی چند ماه گذشته بیش از 12 هزار نفر در طرح غربالگری شهر شیراز شرکت کردند که در این طرح فاکتورهای خطرزایی همچون دیابت، چاقی، فشار خون مدنظر قرار داده شده است.

عضو هیئت مدیره مرکز تحقیقات قلب و عروق استان فارس عنوان کرد: استان فارس بعد از اصفهان دمین شهر در زمینه فعالیت غربالگری است و اولین شهر برای اجرای این طرح در ادارات با همکاری سازمانها است.

زیبایی نژاد با اشاره به اهمیت همکاری شورای اسلامی شیراز در زمینه پیشگیری از بیماری گفت: شورا با حمایت از برپایی چنین کنگره هایی علاوه بر بالا بالا بردن وجهه شیراز در سطح دنیا به امر پیشگیری نیز کمک می کند.

نخستین کنگره بین‌المللی پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق 10 تا 13 بهمن ماه سال جاری با حضور از کشورهای آمریکا، ترکیه، امارات، مصر و عربستان و غیره در شیراز برگزار می شود.