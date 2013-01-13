تمرین تاکتیکی نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره با هدف کسب آمادگی و افزایش توان رزم و آشنایی با دستاوردهای جدید در جنگ نوین، افزایش سرعت عمل، عمل به موقع در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی و آشنایی با کارکرد سلاحهای جدید با حضور دریادار ترابی، فرمانده منطقه یکم دریایی سپاه برگزار شد.
در این تمرینات با توجه به نیازسنجیهای قبلی نقاط ضعف و قوت گروهها شناسایی و با توجه به توانمندیهای افراد بررسی و رفع شد و با توجه به حضور کلیه نیروهای یگانهای منطقه در رستههای مختلف از چند گردان جنگ نوین، تجهیزات جدید مورد آزمایش و بهرهبرداری قرار گرفت.
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در حاشیه این تمرینات ضمن تأکید بر حفظ آمادگی و ارتقای توان دفاعی و عملیاتی، گفت: امروز توان ما غیرقابل مقایسه با توان دیروز ماست. امروز جوانان ما با بهرهگیری از تجربیات گذشته و علم بروز توانستهاند توانایی خود را به جهانیان اعلام کنند و در مقابل هرگونه تهدید آماده باشند.
ترابی گفت: ما در منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توانی مضاعف بر آنچه نیاز هست داریم و با توجه به ورود نیروها و تجهیزات جدید این توان و آمادگی در حال افزایش است.
پنجمین تمرین تاکتیکی جنگ نوین منطقه یکم نیروی دریایی سپاه با حضور متخصصان، کارشناسان و کارکنان منطقه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره با هدف کسب آمادگی و افزایش توان رزم و آشنایی با دستاوردهای جدید در جنگ نوین، افزایش سرعت عمل، عمل به موقع در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی و آشنایی با کارکرد سلاحهای جدید با حضور دریادار ترابی، فرمانده منطقه یکم دریایی سپاه برگزار شد.
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