تقدیر از اقدام جوانمردانه دروزاه بان فولاد

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از سه اخطاره شدن ارشاد یوسفی در جریان بازی با داماش گیلان که با تساوی 2 بر 2 پایان یافته بود، فولاد یک بازی حساس با سپاهان در اصفهان داشت و در این بین قرعه به نام علیرضا سلیمی افتاد تا در این دیدار حساس از دروازه فولاد دفاع کند.

وی افزود: علیرضا در این دیدار عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت و با توپ گیری های بدون عیب او با سه امتیاز از اصفهان برگشتیم. پس از آن بود که برای بازی با سایپا تصمیم بر حضور دوباره او گرفته شد اما علیرضا با مراجعه به مربیان و همچنین اجازه گرفتن از سرمربی خود از حضور در این دیدار انصراف داد و درخواست کرد که برای تداوم رفاقتها و رقابتهای بازیکنان و همچنین دستیابی به هدف نهایی باشگاه این اتفاق رخ ندهد.



سرپرست فولاد خوزستان عنوان کرد: این رفتار وی باعث شد که مدیریت باشگاه فولاد خوزستان از این عملکرد وی با اهدای لوحی تقدیر به عمل آید تا رفاقت و صمیمیت تیم همچنان حفظ شود.



از سری رقابتهای هفته بیستم و یکم لیگ برتر باشگاه های کشور امروز تیم های فولاد خوزستان و آلومینیوم هرمزگان در اهواز به مصاف هم می روند.

