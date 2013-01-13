تصویب 9 میلیارد ریال برای توسعه کشاورزی شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر ، جعفر صادقی صبح امروز در دهمین جلسه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان بناب با بیان این مطلب اظهارداشت: این طرح ها شامل احداث بارانداز انگور، اماکن دامی، استخر پرورش ماهی و همچنین تجهیز واحدهای مرغداری تخمگذار و مراکز تلقیح مصنوعی است که با اعتبار 9 میلیارد و 101 میلیون ریال به تصویب رسید.

وی افزود: میزان اشتغالزایی مستقیم این طرحها 60 نفر است.

صادقی درخصوص مصوبات دیگر این کارگروه از ابتدای امسال تا امروز گفت: حاصل 9 جلسه گذشته جمعاً 62 مصوبه بوده که در آنها 130 طرح تصویب و به بانک های عامل معرفی شده است.

مدیر جهادکشاورزی بناب در ادامه افزود: تا امروز برای 55 طرحی که در بانک ها قرارداد منعقد کرده اند، 11 میلیارد و 778 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.

صادقی ادامه داد: با اجرای 62 طرح مصوب در 9 ماه گذشته که همه آنها طرحهای پایدار و نمونه هستند، برای 75 نفر بطور مستقیم شغل ایجاد شده است.

دبیرکارگروه توسعه کشاورزی بناب در ادامه با تقدیر از مدیریت امور منابع آب به علت همکاری نزدیک و تنگاتنگ در جهت اجرایی شدن مصوبات این کارگروه گفت: سهمیه تخصیص آب کشاورزی برای شهرستان 106 هزار مترمکعب بود که موفق شدیم با استفاده از محل تأمین صرفه جویی آب بیش از چهار برابر سهمیه شهرستان یعنی 81/406 هزار مترمکعب آب جذب کنیم.