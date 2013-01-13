برگزاری دومین جشنواره تئاتر ماه حوزه هنری سمنان در مرداد 92

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوزه هنری استان سمنان، دومین جشنواره استانی تئاتر ماه را در راستای تحقق اهداف عالی خود و نیز اهداف والای انقلاب اسلامی و نیز کشف و پرورش استعداد جوانان هنرمند، توجه به رسالت خویش با آفرینش های هنری فاخر در سطح جامعه و جریان سازی فکری متناسب با اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران در مردادماه سال آینده برگزار می کند.

وی ادامه داد: این جشنواره در دو بخش نمایش صحنه ای و نمایشنامه نویسی با شعار «معنویت، اندیشه و هنر» برگزار می شود.

دانایی ارزش های دینی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، خانواده الگوی ایرانی، ادبیات کهن اسلامی و ایرانی، بیداری اسلامی و چشم انداز ایران 1404را از موضوعات این جشنواره عنوان کرد.

دبیر دومین جشنواره استانی تئاتر ماه استان سمنان در خصوص شرایط شرکت در بخش نمایشنامه نویسی این جشنواره گفت: نمایشنامه ها باید در قالب صحنه ای ارائه گردد و هر نویسنده می تواند با سه متن نمایشی در این جشنواره شرکت کند.

دانایی در مورد شرایط شرکت در بخش نمایش صحنه ای بیان داشت: نمایشنامه های ارسالی به این بخش باید در یکی از قالب های جشنواره و با موضوعات اعلام شده ارائه شوند و زمان اجرای نمایش نباید کمتر از 45 دقیقه و بیشتر از 75 دقیقه باشد.

وی درباره جوائز برگزیدگان در بخش نمایش صحنه ای اظهار داشت: به نمایش های راه یافته به جشنواره در بخش صحنه ای دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون ریال کمک هزینه اجرا اهدا می شود.

دانایی افزود: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 3 میلیون ریال به کارگردانی اول، دیپلم افتخار و مبلغ 2 میلیون و 500هزار ریال به کارگردانی دوم و دیپلم افتخار و مبلغ 2 میلیون ریال به کارگردانی سوم اهدا می شود.

رئیس حوزه هنری استان سمنان ادامه داد: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 3 میلیون ریال، دیپلم افتخار و مبلغ 2 میلیون و پانصد هزار ریال و دیپلم افتخار و مبلغ 2 میلیون ریال به ترتیب به بازیگر اول تا سوم زن و مرد اهدا می شود.

دانایی در خصوص جوایز بخش نمایشنامه نویسی گفت: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3 میلیون ریال به نفر اول و دیپلم افتخار و مبلغ 2 میلیون ریال به نفر دوم بخش نمایشنامه نویسی اهدا می شود.

وی افزود: استان می تواند با توجه به کیفیت آثار تولیدی حداکثر سه نمایش را به همایش منطقه ای تئاتر ماه معرفی نماید.

دانایی مهلت ارسال آثار در بخش نمایش صحنه ای را تا 30 بهمن ماه سال جاری و بخش نمایشنامه نویسی را تا 25 فروردین سال 1392 اعلام کرد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان خاطرنشان کرد: جشنواره منطقه ای نیز شهریور ماه سال آینده و جشنواره کشوری تئاتر ماه، مهر ماه سال 92 برگزار می شود.

دانایی در خاتمه گفت: علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جشنواره استانی تئاتر ماه و دریافت فرم شرکت در این جشنواره می توانند با دفتر هنرهای نمایشی حوزه هنری استان سمنان با شماره تلفن های 3321105-3335756-0231 تماس یا به پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری استان سمنان به نشانی www.artsemnan.ir مراجعه کنند.

به گزارش مهر، نخستین جشنواره استانی تئاتر ماه شهریور ماه سال 1391 از سوی حوزه هنری استان سمنان برگزار شد.