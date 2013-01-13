سفر به عتبات عالیات از مرز مهران تنها در قالب ‏کاروان های‎ ‎حج و زیارت مجاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس‎ ‎نصراللهی با بیان این مطلب افزود: کسانی که قصد‏‎ ‎زیارت عتبات ‏عالیات و ‏سفر به عراق از راه مرز زمینی مهران دارند، فقط در‏‎ ‎قالب کاروان‌های زیارتی زیرپوشش سازمان حج ‏و زیارت قادر ‏به عبور از مرز‎ ‎هستند‎.

وی بیان داشت: مسئولان ایرانی و عراقی به دنبال درخواست های‎ ‎زیاد عاشقان امام حسین (ع) برای حضور در ‏آیین های ویژه ‏اربعین حسینی در‏‎ ‎عراق به صورت موقت و تنها برای یک هفته با تردد انفرادی زوار موافقت ‏کردند.‎

‎سرپرست فرمانداری مهران ادامه داد: با توجه به بخشنامه شورای‎ ‎امنیت کشور، زوار انفرادی نمی توانند به ‏عراق ‏سفر کنند و به هیچ وجه در مرز‏‎ ‎مهران روادید سفر برای آنان صادر نمی شود‏‎.

‎نصراللهی‎ ‎تاکید کرد: علاقه‌مندان سفر به کشور عراق و زیارت عتبات عالیات تنها در‏‎ ‎قالب ‏کاروان های دفاتر حج ‏و زیارت قادر به خروج از مرز خواهند بود‏‎.

سرد شدن هوای ایلام

معاون هواشناسی استان ایلام گفت: سرمای شدید هوا تا پایان هفته جاری در این استان همچنان ادامه ‏‏خواهد داشت.‎