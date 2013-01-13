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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

اخبار ایلام/

سفر به عتبات عالیات از مرز مهران تنها در قالب ‏کاروان های‎ ‎حج و زیارت مجاز است

سفر به عتبات عالیات از مرز مهران تنها در قالب ‏کاروان های‎ ‎حج و زیارت مجاز است

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار مهران گفت: سفر به عراق و‎ ‎زیارت عتبات عالیات از راه مرز ‏بین‌المللی مهران تنها در قالب ‏کاروان های‎ ‎حج و زیارت مجاز است‏‎.‎

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس‎ ‎نصراللهی با بیان این مطلب افزود: کسانی که قصد‏‎ ‎زیارت عتبات ‏عالیات و ‏سفر به عراق از راه مرز زمینی مهران دارند، فقط در‏‎ ‎قالب کاروان‌های زیارتی زیرپوشش سازمان حج ‏و زیارت قادر ‏به عبور از مرز‎ ‎هستند‎.

وی بیان داشت: مسئولان ایرانی و عراقی به دنبال درخواست های‎ ‎زیاد عاشقان امام حسین (ع) برای حضور در ‏آیین های ویژه ‏اربعین حسینی در‏‎ ‎عراق به صورت موقت و تنها برای یک هفته با تردد انفرادی زوار موافقت ‏کردند.‎

‎سرپرست فرمانداری مهران ادامه داد: با توجه به بخشنامه شورای‎ ‎امنیت کشور، زوار انفرادی نمی توانند به ‏عراق ‏سفر کنند و به هیچ وجه در مرز‏‎ ‎مهران روادید سفر برای آنان صادر نمی شود‏‎.

‎نصراللهی‎ ‎تاکید کرد: علاقه‌مندان سفر به کشور عراق و زیارت عتبات عالیات تنها در‏‎ ‎قالب ‏کاروان های دفاتر حج ‏و زیارت قادر به خروج از مرز خواهند بود‏‎. 

سرد شدن هوای ایلام

معاون هواشناسی استان ایلام گفت: سرمای شدید هوا تا پایان هفته جاری در این استان همچنان ادامه ‏‏خواهد داشت.‎

مسعود‎ ‎مرزبان اظهار داشت: دمای هوای شهر‏‎ ‎ایلام در سردترین ‏ساعت ها در این ‏هفته به پنج درجه سانتیگراد زیر صفر می‎ ‎رسد‎.

وی ادامه داد: بارش برف و همچنین ورود سامانه پرفشار به استان ایلام مهمترین عامل سرمای شدید ‏در منطقه ‏است‎.

‎ ‎مرزبان گفت:‌ سامانه پرفشار دیگری نیز از روز چهارشنبه هفته جاری به آسمان استان ایلام نفوذ می ‏کند که ‏باعث تشدید سرما می شود‏‎.

طرح مسکن فرهنگیان دهلران با 80 درصد پیشرفت

فرماندار شهرستان دهلران گفت: طرح مسکن مهر فرهنگیان این شهرستان ‏مرزی از پیشرفت ‏فیزیکی 80 درصدی برخوردار است‏‎.

بهزاد‎ ‎علیزاده در جریان بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان ‏ایلام از این‎ ‎طرح گفت: مسکن مهر فرهنگیان این شهرستان با 270 واحد در مرحله نازک‏‎ ‎کاری ‏است‎‏. ‏

وی افزود: از این تعداد بیش از 70 واحد در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می ‏رسد‎‏. ‏

فرماندار شهرستان دهلران تاکید کرد: 67 میلیارد ریال تاکنون برای اجرای مسکن مهر فرهنگیان ‏این ‏شهرستان هزینه شده است‏‎‏. ‏

وی بیان داشت: شبکه فاضلاب و برق این واحدها اجرا شده و آماده سازی محوطه این ‏واحدها نیز در ‏دست اقدام است‎‏. ‏

برنامه های دهه فجر کمیته کودک و نوجوان ایلام اعلام شد

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام از اعلام برنامه های کمیته کودک و نوجوانان استان در دهه فجر خبر داد.

علی صندوق آبادی گفت: این برنامه ها در حوزه های فرهنگی، ادبی و هنری در طول دهه فجر انقلاب اسلامی برای کودکان و نوجوانان ایلامی برگزار می شود.

وی افزود: قصه های انقلاب شامل قصه گویی مربیان کانون پرورش فکری در مدارس و مراکز کانون با موضوع انقلاب اسلامی، معرفی شخصیت های بزرگ انقلاب به نسل امروز و نقد و بررسی کتاب های انقلاب اسلامی چاپ کانون از جمله این برنامه هاست.

مدیر کانون پرورش فکری ایلام اظهار داشت: کتاب سازی و داستانک های انقلاب اسلامی، کارگاه های هنری و تصویرسازی با موضوع انقلاب اسلامی، کارگاه خوشنویسی شعارها و شعرهای انقلاب اسلامی، نمایشگاه آثار فرهنگی، هنری و ادبی اعضا و مربیان کانون از دیگر برنامه های این کمیته است.

اصلاح نقاط حادثه خیز دهلران

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: پنج میلیارد‎ ‎ریال تاکنون برای اصلاح نقطه حادثه خیر ‏‏"ویله" در ‏شهرستان مرزی دهلران‏‎ ‎هزینه شده است‏‎.‎

عبدالله‎ ‎بهادری در بازدید از این طرح گفت: اصلاح نقاط ‏حادثه خیز‎ ‎محور ارتباطی مسیر دهلران به مهران ‏در حال اجراست‎ .

وی افزود: اصلاح نقطه حادثه خیز پیچ ویله به طول دو کیلومتر با 65 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ‏اجراست‏‎. ‎

بهادری‎ ‎از آماده بودن راه های طرفین این مسیر اجرای عمایات بیس و آسفالت خبر داد و‏‎ ‎بیان داشت: ‏کار احداث یک دهنه پل بزرگ ‏طاقی مسیر به طول 40 متر با دو دهنه‏‎ ‎شش متری تاکنون به پایان ‏رسیده است‏‎. ‎

 ‎مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام تاکید کرد: پنج میلیارد ریال تاکنون برای اجرای این طرح هزینه ‏شده است. ‎

بیشترین میزان برف در روستای طولاب بر زمین نشست

مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: بیشترین میزان بارش برف چند روز گذشته تاکنون در روستای طولاب دهستان میشخاص بر زمین نشسته شده است.

غلامحسین حسنی غربا افزود: بارش برف در نواحی شمالی و سردسیر استان از صبح چهارشنبه به طور متناوب آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی بیان داشت: بیشترین میزان بارش برف در روستای طولاب میشخاص به ارتفاع 15سانتی متر ثبت شده است.

وی ادامه داد: پس از این روستا، بیشترین بارش مربوط به شهرهای ایوان با 10، ارکواز ملکشاهی هشت و ایلام شش سانتی متر بوده است.

کد مطلب 1789747

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