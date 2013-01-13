سفر به عتبات عالیات از مرز مهران تنها در قالب ‏کاروان های‎ ‎حج و زیارت مجاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نصراللهی با بیان این مطلب افزود: کسانی که قصد زیارت عتبات عالیات و سفر به عراق از راه مرز زمینی مهران دارند، فقط در قالب کاروانهای زیارتی زیرپوشش سازمان حج و زیارت قادر به عبور از مرز هستند.
وی بیان داشت: مسئولان ایرانی و عراقی به دنبال درخواست های زیاد عاشقان امام حسین (ع) برای حضور در آیین های ویژه اربعین حسینی در عراق به صورت موقت و تنها برای یک هفته با تردد انفرادی زوار موافقت کردند.
سرپرست فرمانداری مهران ادامه داد: با توجه به بخشنامه شورای امنیت کشور، زوار انفرادی نمی توانند به عراق سفر کنند و به هیچ وجه در مرز مهران روادید سفر برای آنان صادر نمی شود.
نصراللهی تاکید کرد: علاقهمندان سفر به کشور عراق و زیارت عتبات عالیات تنها در قالب کاروان های دفاتر حج و زیارت قادر به خروج از مرز خواهند بود.
سرد شدن هوای ایلام
مسعود مرزبان اظهار داشت: دمای هوای شهر ایلام در سردترین ساعت ها در این هفته به پنج درجه سانتیگراد زیر صفر می رسد.
وی ادامه داد: بارش برف و همچنین ورود سامانه پرفشار به استان ایلام مهمترین عامل سرمای شدید در منطقه است.
مرزبان گفت: سامانه پرفشار دیگری نیز از روز چهارشنبه هفته جاری به آسمان استان ایلام نفوذ می کند که باعث تشدید سرما می شود.
طرح مسکن فرهنگیان دهلران با 80 درصد پیشرفت
فرماندار شهرستان دهلران گفت: طرح مسکن مهر فرهنگیان این شهرستان مرزی از پیشرفت فیزیکی 80 درصدی برخوردار است.
بهزاد علیزاده در جریان بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام از این طرح گفت: مسکن مهر فرهنگیان این شهرستان با 270 واحد در مرحله نازک کاری است.
وی افزود: از این تعداد بیش از 70 واحد در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.
فرماندار شهرستان دهلران تاکید کرد: 67 میلیارد ریال تاکنون برای اجرای مسکن مهر فرهنگیان این شهرستان هزینه شده است.
وی بیان داشت: شبکه فاضلاب و برق این واحدها اجرا شده و آماده سازی محوطه این واحدها نیز در دست اقدام است.
برنامه های دهه فجر کمیته کودک و نوجوان ایلام اعلام شد
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام از اعلام برنامه های کمیته کودک و نوجوانان استان در دهه فجر خبر داد.
علی صندوق آبادی گفت: این برنامه ها در حوزه های فرهنگی، ادبی و هنری در طول دهه فجر انقلاب اسلامی برای کودکان و نوجوانان ایلامی برگزار می شود.
وی افزود: قصه های انقلاب شامل قصه گویی مربیان کانون پرورش فکری در مدارس و مراکز کانون با موضوع انقلاب اسلامی، معرفی شخصیت های بزرگ انقلاب به نسل امروز و نقد و بررسی کتاب های انقلاب اسلامی چاپ کانون از جمله این برنامه هاست.
مدیر کانون پرورش فکری ایلام اظهار داشت: کتاب سازی و داستانک های انقلاب اسلامی، کارگاه های هنری و تصویرسازی با موضوع انقلاب اسلامی، کارگاه خوشنویسی شعارها و شعرهای انقلاب اسلامی، نمایشگاه آثار فرهنگی، هنری و ادبی اعضا و مربیان کانون از دیگر برنامه های این کمیته است.
اصلاح نقاط حادثه خیز دهلران
عبدالله بهادری در بازدید از این طرح گفت: اصلاح نقاط حادثه خیز محور ارتباطی مسیر دهلران به مهران در حال اجراست .
وی افزود: اصلاح نقطه حادثه خیز پیچ ویله به طول دو کیلومتر با 65 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
بهادری از آماده بودن راه های طرفین این مسیر اجرای عمایات بیس و آسفالت خبر داد و بیان داشت: کار احداث یک دهنه پل بزرگ طاقی مسیر به طول 40 متر با دو دهنه شش متری تاکنون به پایان رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام تاکید کرد: پنج میلیارد ریال تاکنون برای اجرای این طرح هزینه شده است.
بیشترین میزان برف در روستای طولاب بر زمین نشست
مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: بیشترین میزان بارش برف چند روز گذشته تاکنون در روستای طولاب دهستان میشخاص بر زمین نشسته شده است.
غلامحسین حسنی غربا افزود: بارش برف در نواحی شمالی و سردسیر استان از صبح چهارشنبه به طور متناوب آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی بیان داشت: بیشترین میزان بارش برف در روستای طولاب میشخاص به ارتفاع 15سانتی متر ثبت شده است.
وی ادامه داد: پس از این روستا، بیشترین بارش مربوط به شهرهای ایوان با 10، ارکواز ملکشاهی هشت و ایلام شش سانتی متر بوده است.
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