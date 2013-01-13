چوپان 15 ساله قربانی تیراندازی مرد کشاورز

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز دوم مرداد سال گذشته مردی خود را به کلانتری اسماعیل آباد کهریزک در استان تهران رساند و گفت ناخواسته چوپان یک گله گوسفند را کشته است.همان موقع پلیس و کشیک وقت دادسرا به زمین کشاورزی «ابراهیم» رفتند و با دیدن پیکر خونین «حمیدرضا» 15 ساله ، رسیدگی به ماجرا را در دستور کارشان قرار دادند.

پس از بازسازی صحنه تیراندازی، کیفرخواست صادر و به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در نشست رسیدگی به این پرونده که 20 آبان به ریاست قاضی«اصغرعبداللهی» و با حضور چهار مستشار تشکیل شد ابتدا نماینده دادستان تهران کیفرخواست را خواند.

«اصغری روشن» اظهار داشت: نظریه پزشکی قانونی و کارشناسان اسلحه‌شناسی نشان می‌دهد «ابراهیم» به‌طور عمدی چوپان نوجوان را نشانه گرفته بود.

سپس مادر داغدار گفت: «ابراهیم» با صاحب گله‌ای که پسرم چوپان آن بود اختلاف داشت. «ابراهیم» یک روز پیش از مرگ پسرم به صورت او سیلی زده بود تا گوسفندان را برای چرا به زمین کشاورزی‌اش نبرد. حالا مرد کینه‌جو به دروغ می‌گوید هیچ خصومتی با «حمیدرضا» نداشته و ناخواسته پسرم را کشته است. چند نفر از آشنایان ما صحنه درگیری «ابراهیم» و پسرم را دیده بودند و شکی نیست که این مرد، پسرم را به عمد به قتل رسانده. من به هیچ قیمتی رضایت نمی‌دهم. قاتل پسرم باید هر چه زودتر قصاص شود.

نوبت دفاع به «ابراهیم» که رسید منکر قتل عمدی شد و گفت: ساعت ۶ صبح دوم مرداد پارسال در زمین کشاورزی‌ام سرگرم کار بودم که چند سگ به من حمله کردند. درحالی‌که به‌شدت ترسیده بودم با تفنگم شلیک کردم و سگ‌ها فرار کردند اما با شنیدن ناله «حمیدرضا» فهمیدم آن پسر، لابه‌لای علف‌ها در خون غلتیده است. بلافاصله از یک رهگذر افغان کمک خواستم. خواستم «حمیدرضا» را به بیمارستان ببرم که دیدم کار از کار گذشته است.

قاضی: علت درگیری تو و «حمیدرضا» در روز قبل از تیراندازی چه بود؟

متهم: من هیچ خصومتی با پسر چوپان نداشتم. باور کنید مرگ او یک اتفاق تلخ بود.

در پایان این نشست، هیات قضایی با اعلام تنفس وارد شور شد و ادامه محاکمه را به روزهای آینده موکول کردند تا مادر «حمیدرضا» شاهدان درگیری را به دادگاه معرفی کند.

صبح امروز جلسه دادگاه با حضور متهم و یکی از شاهدان برگزار شد. شاهد معرفی شده در جلسه دادگاه گفت : مقتول با قاتل خصومتی نداشتند و نمی دانم چرا این اتفاق افتاد.

متهم نیز با حضور در جایگاه ادعاهای قبلی خود را تکرار کرد و گفت : من می خواستم به سگ ها شلیک کنم و متوجه مقتول نشدم.

پس از آخرین دفاعیات متهم، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.

