  1. عناوین کل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

بورد خبرداد:

اصلاح و بازسازی چندراهه گناوه در مناطق نفت خیز جنوب

اصلاح و بازسازی چندراهه گناوه در مناطق نفت خیز جنوب

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: چندراهه گناوه به عنوان یکی از تاسیسات مهم و استراتژیک این شرکت در قالب طرحهای مهر ماندگار اصلاح و بازسازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بورد اظهار کرد: چندراهه گناوه یکی از بزرگترین و مهمترین چندراهه موجود وزارت نفت است که به منظور ارتقا و نصب سیستم های توپک ران و توپک گیر پروژه نوسازی و بازسازی آن تعریف و اجرایی شد.

وی افزود: برای این پروژه 724 میلیارد ریال اعتبار مصوب و عملیات اجرایی آن با نظارت متخصصان مناطق نفت خیز جنوب به پیمانکاران داخلی واگذار شد.

بورد گفت: تکمیل این پروژه که در مراحل پایانی اجرا قرار دارد تاثیر قابل توجهی در تسهیل عملیات صادرات نفت خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب عنوان کرد: در این پروژه برای اجرای اتصال خطوط لوله موجود به چند راهه جدید که عملیاتی، تخصصی و حساس است کارگروهی از متخصصان فنی و باتجربه این شرکت تشکیل شد.

وی افزود: با تشریح اهداف و وظایف کارگروه، تدوین آئین نامه های اجرایی فنی، ایمنی و بازرسی فنی و با به کارگیری تمام تجهیزات و امکانات و نیروهای فنی، عملیات تخلیه، برشکاری، جوشکاری، و راه اندازی خطوط لوله صادراتی با دقتی خاص و سرعتی وصف ناپذیر و جهادگونه صورت گرفت.

بورد گفت: سایر عملیات این پروژه بدون هیچگونه نفت ریزی و هدر رفت نفت و با رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی در حال انجام است.

هم اکنون در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 12 طرح ملی در قالب طرح های مهر ماندگار در دست اجرا است.
کد مطلب 1789749

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید