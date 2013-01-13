اصلاح و بازسازی چندراهه گناوه در مناطق نفت خیز جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بورد اظهار کرد: چندراهه گناوه یکی از بزرگترین و مهمترین چندراهه موجود وزارت نفت است که به منظور ارتقا و نصب سیستم های توپک ران و توپک گیر پروژه نوسازی و بازسازی آن تعریف و اجرایی شد.

وی افزود: برای این پروژه 724 میلیارد ریال اعتبار مصوب و عملیات اجرایی آن با نظارت متخصصان مناطق نفت خیز جنوب به پیمانکاران داخلی واگذار شد.



بورد گفت: تکمیل این پروژه که در مراحل پایانی اجرا قرار دارد تاثیر قابل توجهی در تسهیل عملیات صادرات نفت خواهد داشت.



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب عنوان کرد: در این پروژه برای اجرای اتصال خطوط لوله موجود به چند راهه جدید که عملیاتی، تخصصی و حساس است کارگروهی از متخصصان فنی و باتجربه این شرکت تشکیل شد.



وی افزود: با تشریح اهداف و وظایف کارگروه، تدوین آئین نامه های اجرایی فنی، ایمنی و بازرسی فنی و با به کارگیری تمام تجهیزات و امکانات و نیروهای فنی، عملیات تخلیه، برشکاری، جوشکاری، و راه اندازی خطوط لوله صادراتی با دقتی خاص و سرعتی وصف ناپذیر و جهادگونه صورت گرفت.



بورد گفت: سایر عملیات این پروژه بدون هیچگونه نفت ریزی و هدر رفت نفت و با رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی در حال انجام است.



هم اکنون در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 12 طرح ملی در قالب طرح های مهر ماندگار در دست اجرا است.