به گزارش خبرگزاری مهر، براتی پورضمن ابراز تاسف و تاثر از درگذشت شاهرخ اورامی (شاعر اهل تسنن) گفت: در سفر مهمانان همایش بین‌المللی باران‌غدیر به مشهد مقدس با مرحوم اورامی همسفر و هم اتاق بودم و صحبت‌های زیادی باهم داشتیم و دوستی عمیقی بین ما به وجود آمد.

وی ادامه داد: اورامی در آن سفر حاجتی داشت که می‌گفت بارها از امام رضا (ع) خواسته ولی به حاجتش نرسیده است. او نا‌امید شده بود و یک روز قبل از پایان سفر بازگشت و به حرم نیامد. من به او گفتم که به حرم می‌روم و برایش دعا می‌کنم و از امام رضا (ع) می‌خواهم حاجتش را برآورده کند.

براتی پور افزود: دو هفته قبل به من پیامک زد و گفت بزرگان مانند کوه می‌مانند که هرچه از آنها دورتر می‌شویم به بزرگی آنها بیشتر پی می‌بریم. من هم از او پرسیدم که حاجتش برآورده شد یا خیر و او گفت که شاعر تا ناز نکند حاجت از محبوب نمی‌گیرد و از این پیامک فهمیدم که حاجتش برآورده شده است.

این شاعر اظهار داشت: شب وفات امام رضا (ع ) به او پیامکی زدم و روز بعد در اخبار تلویزیون خبر فوتش را دیدم. اورامی به قدری ائمه را دوست داشت که در ایام شهادت امام رضا (ع) دارفانی را وداع گفت.

وی اورامی را فردی باصفا و مهربان عنوان کرد و گفت: محبت به اهل بیت به خصوص امام حسین (ع) و امام رضا (ع) در دل اورامی بود و دیوانی برای ائمه (ع) سروده بود. یادم نمی رود که سر مزار عطار نیشابوری چطور اشک می‌ریخت و چه ارادتی به این شاعر داشت.