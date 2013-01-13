برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی در بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی استیری در نشستی خبری با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی، اظهار داشت: سال گذشته در همایش ارگانهای دریایی موضوع برگزاری این نمایشگاه مطرح شد تا به واسطه برگزاری این نمایشگاه، فرهنگ دریایی میان آحاد مردم گسترش پیدا کند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی زمان برگزاری این نمایشگاه را از 8 تا 11 بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های تهران عنوان کرد و افزود: تمامی بخش های دریایی کشور با رویکرد فراهم آوردن فرصت مناسب برای تخصص های دریایی کشور و انجام مذاکرات و توافقات لازم با دست اندرکاران دریایی و همچنین ایجاد فرصت لازم برای مردم دراین نمایشگاه شرکت می کنند.

وی به حضور تمام بخش های دریایی کشور از جمله نفت و گاز در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردها در زمینه کشتیرانی، صنایع کشتی سازی، صنایع فراساحل، نفت و گاز، خدمات دریایی و بندری، امور نظامی و دفاعی، اقیانوس شناسی و هواشناسی، الکترونیک و مخابرات دریایی، گردشگری و تفریحات دریایی، شیلات و دیگر موضوع های دریایی ارایه می شود.

استیری در خصوص حضور شرکت های خارجی دراین نمایشگاه، اظهار داشت: با سفارت های کشورهای خارجی در ایران تماس گرفتیم که به دلیل اینکه اغلب شرکت های خارجی در ایران نمایندگی دارند به وسیله نمایندگی های خود حضور پیدا می کنند اما امیدواریم که از سال آینده بصورت مستقیم در نمایشگاه شرکت کنند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: پیش بینی می شود که 30 درصد از شرکت های حاضر در نمایشگاه شرکت های خارجی باشند و 70 درصد هم شرکت های ایرانی حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه قصد داریم که نمایشگاه دیگری در این حوزه دریایی برگزار نشود، گفت: با موافقت انجمن ها نمایشگاه دریایی دیگری در طول سال برگزار نمی شود و به دنبال این تصمیم برای سال آینده تمامی نمایشگاه ها در این نمایشگاه جمع می شوند.