پیام طلبه سیرجانی به نیروهای حزب اللهی: یادتان باشد تنهایم گذاشتید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام جهانشاهی نیمهشب 22 دی ماه جاری در پیام کوتاهی با عنوان "کوچکترین سرباز ولایت" از "اتاق 1 بند ویژه روحانیت اوین" خطاب به "نیروهای حزباللهی" و "بچه هیأتیها" صادر کرده است.
در این پیام که با "بسم رب الحسین (ع)» آغاز شده، آمده است: "محبین اهل بیت، حاجمنصور ارضی، حاجسعید حدادیان، حاجمحمود کریمی، حاجمهدی سلحشور، حاجسعید قاسمی، حاجآقا آقاتهرانی، حاجآقا میرباقری، حاجعلیرضا پناهیان، سیاسیون، اصحاب رسانه، عدالتخواهان، بسیجیان، دانشگاهیان و با بصیرتها، فقط یادتان باشد ما را تنها گذاشتید".
طلبه سیرجانی دو سال قبل در زمستان سال 89 در هنگام تحصن خود در حرم عبدالعظیم حسنی در گفتگو با خبرگزاری مهر با طرح این سئوال که «چرا بچه حزباللهیها فریاد عدالتخواهی را میشنوند ولی توجهی به آن نمیکنند»، گفت: «احتمالا در آیندهای نزدیک در اعتراض به کسانی که ادعای بچه حزب اللهی بودن دارند اما توجهی به فریاد عدالتخواهی نمی کنند، دست به اعتصاب غذا میزنم.»
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جهانشاهی همراه با حجت الاسلام بجانی طلبه عدالتخواه تبریزی و حجت الاسلام علیزاده طلبه عدالتخواه کلیبری برای پیگیری فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال ایجاد "جبهه مردمی عدالتخواهی"بود.
حجت الاسلام جهانشاهی که از سال 83 فعالیت هایی را در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور مبارزه با پدیده زمین خواری در سیرجان آغاز کرد به طلبه سیرجانی معروف شد.
وی در اواخر عمر دولت دوم خاتمی اقدام به تأسیس "مجمع جوانان مسجدی" در سیرجان کرد و به فعالیتهای مذهبی و امر به معروفو نهی از منکر میپرداخت که البته فعالیتهای ابتدایی این مجمع بیشتر معطوف به مسایل خُرد فرهنگی بود؛ اما بعد از مدتی با تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مطالبه عدالت و پاسخخواهی از مسوولان در سالهای 83 و 84، این فعالیتها وارد مرحله مطالبه عدالت از مسوولان شد.
طلبه سیرجانی برای پیگیری مطالبات و فرامین مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام به برگزاری پیاده رویهای عدالتخواهانه در شهرهای قم و تهران کرده بود که به دعوت جمعی از عدالتخواهان اهوازی به این شهر رفت.
این طلبه که قرار بود در سوم خرداد ماه سال جاری پیاده روی عدالتخواهانه از مقابل سازمان بسیج دانشجویی واقع در میدان ساعت شهر اهواز تا دانشگاه شهید چمران این شهر برگزار کند؛ توسط عوامل انتظامی در میانه راه، بازداشت شد.
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