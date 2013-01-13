امداد و نجات 843 نفر در طرح زمستانه گلستان

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح امداد و نجات زمستان از ابتدای فصل زمستان گفت: در این مدت در 70 مورد حادثه عملیات امداد و نجات صورت گرفت.

وی اظهار داشت: در این حوادث 846 نفر دچار حادثه شدند و 25 نفر بصورت سرپایی درمان شده اند.

اکبری بیان داشت: همچنین در این حوادث 45 مصدوم نیز برای مداوا به بیمارستانها منتقل شده اند و متاسفانه سه نفر در این حوادث جانشان را از دست داده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: از ابتدای طرح امداد و نجات زمستانه تاکنون 63 نفر در استان اسکان اضطراری یافته اند.

وی تعداد تیمهای عملیاتی در طرح زمستانه را 99 تیم اعلام کرد.