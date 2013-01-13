  1. ورزش
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

مهدی مهدوی‌کیا:

آرای تک تک مردم ایران برایم ارزشمند است/ پایم هنوز ورم دارد

آرای تک تک مردم ایران برایم ارزشمند است/ پایم هنوز ورم دارد

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بیش از عنوانی که به دست آمده، آرای تک تک هواداران پرسپولیس است که برای من ارزش داشته و باعث افتخار و مباهات است.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی مهدوی‌کیا که از سوی فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) به عنوان دومین بازیکن محبوب جهان در سال 2012 انتخاب شد، در این خصوص گفت: این عنوان به خاطر رای هموطنانم برای من مهم است و ارزشمندتر از آن تک تک آرای هواداران است که من را شایسته دیدند و تک تک رای‌ها باعث افتخار و مباهات من است.

وی همچنین ادامه داد: من از تمام مردم ایران بویژه هواداران پرسپولیس تشکر می‌کنم. آنها همواره در چنین مواقعی کنار ما هستند و به ما لطف دارند.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص مصدومیتش هم گفت: در حال حاضر پایم هنوز ورم دارد. منتظرم این التهاب فروکش کند تا بعد پزشکان با معاینات تشخیصی، طول درمان را مشخص کنند.

کد مطلب 1789759

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