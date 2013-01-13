توجه به امر پیشگیری از اولویتهای مهم دادگستری کل استان زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدالله حسن زاده در همایش تبیین ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهرستان ایجرود با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم با توجه به اصل 156 قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه می باشد و از برنامه های ویژه ان ستاد صیانت از نهاد خانواده و سرمایه گذاری در محیط خانواده است که بر همین اساس شعار سال ستاد مردمی و پیشگیری و حفاظت اجتماعی " هرمحله یک ستاد است" نامگذاری شده است.

وی ازدیگر برنامه های ستاد را شناسایی مناطق جرم خیز برشمرد و گفت: ما آمادگی خود را برای همکاری با تمامی نهادها و سازمانها در راستای پیشگیری از وقوع جرم اعلام می کنیم.

در ادامه حجت الاسلام محمدی مطلق امام جمعه ایجرود گفت: فعالیت و حرکت این ستاد فقط برای رضای خدا باشد چرا که ماندگاری اعمال متناسب با نیت هاست که اگر نیت ها برای خدا باشد نتیجه کار موفق و پر برکت خواهد بود.

امام جعه ایجرد با بیان اینکه برخورد با ناهنجاریها بایستی همراه با اخلاق اسلامی باشد افزود اولین اقدام در اجرای برنامه و ستاد تذکر لسانی است که بسیار موثر و ارزشمند است

در پایان این همایش از فعالان ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهرستان ایجرود با اهدا ء لوح تقدیر بعمل آمد .