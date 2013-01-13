توجه به امر پیشگیری از اولویتهای مهم دادگستری کل استان زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدالله حسن زاده در همایش تبیین ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهرستان ایجرود با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم با توجه به اصل 156 قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه می باشد و از برنامه های ویژه ان ستاد صیانت از نهاد خانواده و سرمایه گذاری در محیط خانواده است که بر همین اساس شعار سال ستاد مردمی و پیشگیری و حفاظت اجتماعی " هرمحله یک ستاد است" نامگذاری شده است.
وی ازدیگر برنامه های ستاد را شناسایی مناطق جرم خیز برشمرد و گفت: ما آمادگی خود را برای همکاری با تمامی نهادها و سازمانها در راستای پیشگیری از وقوع جرم اعلام می کنیم.
در ادامه حجت الاسلام محمدی مطلق امام جمعه ایجرود گفت: فعالیت و حرکت این ستاد فقط برای رضای خدا باشد چرا که ماندگاری اعمال متناسب با نیت هاست که اگر نیت ها برای خدا باشد نتیجه کار موفق و پر برکت خواهد بود.
امام جعه ایجرد با بیان اینکه برخورد با ناهنجاریها بایستی همراه با اخلاق اسلامی باشد افزود اولین اقدام در اجرای برنامه و ستاد تذکر لسانی است که بسیار موثر و ارزشمند است
در پایان این همایش از فعالان ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهرستان ایجرود با اهدا ء لوح تقدیر بعمل آمد .
سرهنگ جعفری گفت:در چند روز اخیر با توجه به وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو به شیوه زاغ زنی ، پلیس آگاهی تحقیقات گسترده ایی در این خصوص آغاز کرد.
سرهنگ جعفری تصریح کرد:با انجام کار اطلاعاتی فشرده مشخص شد عامل اصلی وقوع این سرقت ها اعضای یک باند سه نفره به سر کردگی یکی از سارقان سابقه دار می باشد.
جانشین انتظامی با بیان اینکه عضو اصلی این باند دارای چنیدن فقره سابقه سرقت می باشد گفت:با اطلاعات به دست آمده محل اختفای متهم در شهرستان تالش در استان گیلان شناسائی و در یک اقدام ضربتی متهم دستگیر شد.
سرهنگ جعفری افزود: اعضای این باند به 14 فقره سرقت داخل خودرو به شیوه زاغ زنی اعتراف کردند.
وی به شهروندان توصیه کرد: هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و از پارک کردن خودروها در محل های خلوت و کم تردد خودداری و از قرار دادن کیف ، ساک دستی و مدارک شناسایی داخل خودرو جدا پرهیز کنند.
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