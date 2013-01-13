به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حاج ملکی- مجری طرح یکی از مهمترین مسائل داربستهای نانو لیفی برای انسان را سازگاری آنها ذکر کرد و افزود: ضایعات موی انسانی از پروتئینی نامحلول به نام آلفا کراتین سخت ساخته شدهاند که کراس لینکهای قدرتمندی با یکدیگر از طریق باندهای دی سولفیدی ایجاد میکند و باعث ایجاد ارگانهای سخت و نامحلول میشوند.
وی از استخراج پروتئین از ضایعات موی انسان خبر داد و اظهار داشت: به منظور تولید الیاف نانو کامپوزیت آنتی باکتریال پروژه تحقیقاتی انجام شد و در آن تلاش کردیم تا از ضایعات موی انسان پروتئین مورد نیاز را تامین کنیم.
حاج ملکی هدف از این مطالعه را استفاده بهینه از مواد اولیه سهل الوصول و ارزان قیمت دانست و یادآور شد: در این راستا از ضایعات موی انسانی اقدام به استخراج پروتئین موجود در آنها و سپس تبدیل این پروتئینها به داربستهای نانو کامپوزیتی آنتی شد.
مجری طرح ضایعات موی انسانی را منبع غنی از پروتئین آلفا کراتین دانست و ادامه داد: استفاده از آنها در جهت تولید داربستهای نانو لیفی باعث صرفه جویی اقتصادی شده و انتظار میرود این مواد در عملکردهای پزشکی خصوصا تهیه پوست مصنوعی و یا پانسمان برای زخم ها مفید واقع شوند.
وی با اشاره به نتایج آزمایشها، خاطر نشان کرد: نتایج حاصل از سنجش ضد میکروبی نشان داد که با افزایش غلظت پروتئین در داربستها، خاصیت آنتی باکتریال افزایش می یابد.
حاج ملکی دلیل این امر را عدم سمیت سلولی و سازگاری آنها با بدن انسان دانست و اضافه کرد: از این رو از این داربستها میتوان در زمینه تولید پانسمان برای زخمها و یا تهیه پوست مصنوعی استفاده کرد.
استفاده بهینه از مواد ساده؛
تولید پوست مصنوعی از ضایعات موی انسان توسط محققان کشور
پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات با استخراج پروتئین از ضایعات موی انسان داربستهایی برای تولید پوست مصنوعی عرضه کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حاج ملکی- مجری طرح یکی از مهمترین مسائل داربستهای نانو لیفی برای انسان را سازگاری آنها ذکر کرد و افزود: ضایعات موی انسانی از پروتئینی نامحلول به نام آلفا کراتین سخت ساخته شدهاند که کراس لینکهای قدرتمندی با یکدیگر از طریق باندهای دی سولفیدی ایجاد میکند و باعث ایجاد ارگانهای سخت و نامحلول میشوند.
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