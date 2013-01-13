خطر ناهنجاریهای مادرزادی نوزادان در ازدواجهای فامیلی دو برابر بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، عابد توفیقیان افزود: نوزادان ازدواجهای غیرفامیلی که سابقه خانوادگی ابتلا به بیماریهای ژنتیکی ندارند، سه درصد در معرض خطر ابتلا به ناهنجاری های مادرزادی هستند.

وی با بیان اینکه این میزان در ازدواج های فامیلی به شش درصد افزایش می یابد، عنوان کرد: عوامل ژنتیکی، محیطی وبرخی علل ناشناخته در ایجاد این مشکلات موثر هستند.

این کارشناس بیماریها با اشاره به غیرقابل درمان بودن اغلب ناهنجاریهای مادرزادی، اظهار داشت: اجتناب از ازدواجهای فامیلی و مصرف برخی داروها، ترک دخانیات و مشروبات الکلی در دوران بارداری، برای پیشگیری از ابتلا به این مشکلات موثر است.

توفیقیان افزود: با مشاوره ژنتیک، انجام آزمایشهای لازم و مراقبتهای بهداشتی دوران بارداری، می توان سلامتی نسل آینده را تضمین کرد.

حداقل زمان برای مسواک زدن چهار دقیقه است

یک دندانپزشک متخصص عصب کشی دندان گفت: حداقل زمان برای مسواک زدن چهار دقیقه بوده و بهتر است مسواک زدن بعد از صبحانه، بعد از ناهار و قبل از خواب انجام شود.

محمدعلی یوسفی افزود: اگرچه استفاده از خمیردندان برای مسواک زدن موجب از بین رفتن پلاک های میکروبی و کنترل رسوب می شود، اما در صورت عدم دسترسی، می توان با آب نیز مسواک زد.

وی اظهار داشت: استفاده از نمک خشک، جوش شیرین و سایر پودرها برای مسواک زدن موجب ساییدگی مینای دندان و خراشیده شدن لثه می شود.

این دندانپزشک با توصیه به استفاده از کمی نمک در آب جوشیده سرد در هنگام عدم دسترسی به خمیردندان، تصریح کرد: این محلول برای ضدعفونی کردن محیط دهان، به صورت دهانشویه عمل می کند.

یوسفی یادآور شد: باید به اندازه یک نخود از خمیردندان استفاده و آن را در موهای مسواک فرو کرد.

شناسایی نقاط ضعف و قوت در دستیابی به اعتماد به نفس موثر است

کارشناس مشاوره دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: شناسایی نقاط قوت و ضعف شخصیتی، تمرین اجتماعی شدن و عملی نمودن اهداف، تاثیر مثبتی در دستیابی به اعتماد به نفس دارد.

الهام رحیمی افزود: به تصویر کشیدن پیشرفتها، پاداش دادان به خود پس از عملی ساختن اهداف و تلاش برای داشتن ظاهری آراسته، از دیگر راهکارهای افزایش اعتماد به نفس است.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم کمرویی و اعتماد به نفس، اظهار داشت: کمرویی نوعی ناتوانایی ذهنی است که مانع از ابراز عقیده، بیان ارزش های فردی و دفاع از خود می شود.

این کارشناس مشاوره تصریح کرد: احساسات منفی مانند افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی، مهمترین نتایج منفی کمرویی در زندگی است.

رحیمی شرم زدگی، سکوت بیش از اندازه، سرخ شدن و تعرق را نشانه های مشکل کمرویی عنوان کرد و افزود: طرز فکر، رفتار و جوانب مرتبط با آن و ارزشهای اجتماعی، در ایجاد کمرویی موثر است.

وی عزت نفس پائین را عامل نوعی دشمنی نسبت به خود دانست و یادآور شد: تلاش برای ارتقاء عزت نفس، تاثیرات شگرفی بر جوانب زندگی افراد دارد.

اولین نشست کمیته اقتصاد سلامت در یاسوج برگزار شد

رئیس اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، از برگزاری نخستین نشست کمیته اقتصاد سلامت، با هدف ترویج اقتصاد مقاومتی در عرصه بهداشت و درمان استان خبر داد.

سالار جوکار افزود: خریداری نمونه های داخلی داروها، ایجاد بخش های خدمات رسانی لوکس در بیمارستانها و بهره جویی از سود آنها در قسمت های زیان ده و اجاره تجهیزات پزشکی از اشخاص حقیقی و حقوقی با تمهیدات خاص، از مصوبات نخستین نشست کمیته اقتصاد سلامت استان بود.

وی بیان داشت: همچنین در این نشست مقرر شد با پزشکانی که تقاضای خرید دستگاه های مرتبط با تخصص خود را دارند، قراردادی رسمی مبنی بر ایجاد تعهد خدمت مستمر با آن دستگاه منعقد کنند.

جوکار با بیان اینکه اقتصاد سلامت، همان مدیریت بهینه و تخصیص منابع محدود برای استفاده های نامحدود در عرصه بهداشت و درمان است، تصریح کرد: راهکارهای مدیریت مصرف، کاهش هزینه ها، مدیریت ارائه خدمات، افزایش درآمد و بررسی منابع سلامت، در دستور کار اعضای این نشست قرار گرفت.

رئیس اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یادآور شد: خرید نرم افزار پایش اقتصاد درمان بیمارستانی، ایجاد واحد اقتصاد درمان در بیمارستان ها، کنترل هزینه حامل های انرژی و هدایت خریدها به سمت دفاتر فروش بیمارستانی، از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.

رفتارهای بهداشتی غلط، دستیابی به اهداف بلند سلامت را دشوار می کند

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، در بازدید از مرکز بهداشتی، درمانی شهر سوق گفت: رفتارهای بهداشتی غلط، دستیابی به اهداف بلند سلامت را دشوار می کند.

رشید غفاری با اشاره به برخی رفتارهای ناسالم که سلامت افراد را تهدید می کند، افزود: مصرف دخانیات، رفتارهای پرخطر، بی‌توجهی به بهداشت فردی، اعتیاد، بی‌توجهی به ایمنی در محیط زندگی و کار، بی احتیاطی در هنگام رانندگی، مصرف غذاهای آماده، عدم مراجعه به موقع بیماران برای درمان، مصرف خودسرانه دارو و بی‌اعتنایی به توصیه‌های پزشکی، مهمترین علل مرگ و میر در دنیای جدید هستند.

وی بیان داشت: این رفتارها نه تنها باعث افت سطح سلامت جامعه می‌شوند، بلکه بخش قابل توجهی از بودجه سلامت جامعه و توانمندی‌های مراکز بهداشتی، درمانی را به خود اختصاص می دهند.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، تامین سلامت و برخورداری از زندگی سالم را از حقوق مسلم شهروندی دانست و تصریح کرد: بهره‌مندی از سلامت، مصون ماندن از بیماری‌ها و دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی، درمانی، شاخصهای بهداشتی هستند که با رضایت اعضای جامعه همراه هستند.

بخور شلغم برای بهبود عملکرد ریه ها مفید است

دکتر داروساز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت شغلم در درمان بیماری‌های دستگاه تنفسی بسیار مؤثر بوده و بخور آن برای بهبود عملکرد ریه‌ها مفید است.

عبدالله ارجمند افزود: این گیاه مانند یک واکسن است که بدن را در برابر سرماخوردگی مقاوم کرده، سرفه را تسکین می‌دهد و قرقره کردن آب آن برای تسکین گلودرد مفید است.

وی با بیان اینکه شغلم پخته بهترین دارو برای برونشیت است، عنوان کرد: شلغم موجب خروج آلودگی‌ها و سموم از بدن می شود.

ارجمند با توصیه به خوردن و حتی استنشاق بخور پخت شلغم برای افراد سرماخورده، اظهار داشت: مواد گوگردی شلغم هم در داخل بدن و هم در فضای دربسته می‌توانند میکروارگانیسم‌ها را تا حد بسیاری از بین ببرند.

این دکتر داروساز، تاکید کرد: سعی کنید در فصل زمستان برای پیشگیری از سرماخوردگی و بیماری‌های تنفسی، حداقل چند بار در هفته شلغم بخورید.

کارگاه آموزشی بیماریهای مادران باردار در یاسوج برگزار شد

کارشناس مامایی مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد، گفت: 50 مامای مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان بویراحمد با شرکت در کارگاه آموزش بیماری های مادران باردار، با علل مرگ 42 مادر باردار در کشور آشنا شدند.

فرناز شجاعی افزود: فشار خون بالا، سابقه سزارین قبلی، حاملگی های زیاد و سن بالای بارداری رابطه مستقیمی با مرگ مادر باردار دارند.

وی با بیان اینکه مرگ و میر مادران صرفا یک معضل بهداشتی نبوده، بلکه یک معضل اجتماعی نیز محسوب می‌شود، اظهار داشت: مرگ و میر در این گروه نشان دهنده شاخص‌های بهداشتی پائین و ضعف در فرهنگ سلامت اجتماع است.

شجاعی با توصیه به مراجعه مادران باردار در تاریخهای تعیین شده برای انجام مراقبت‌های خود، تصریح کرد: انجام به موقع مراقبتها، موجب تشخیص زود هنگام عوارض ناشی از بارداری و درمان به موقع می شود.