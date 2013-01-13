شهرکهای صنعتی اردبیل به بخش خصوصی واگذار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملاطفی ظهر یکشنبه در جلسه مجمع عمومی شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل افزود: این واگذاریها در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و به منظور افزایش مشارکت بخش خصوصی صورت می گیرد.

به گفته وی واگذاری بسیاری از فعالیتهای مرتبط با مدیریت شهرکهای صنعتی به بخش خصوصی می‌تواند علاوه بر حضور پر رنگ صنعتگران، فضای مطلوبی را نیز در ارائه خدمات بهتر بوجود آورد.

ملاطفی برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل را در همین راستا برشمرد و یادآور شد: واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک با حضور پر رنگ خود علاوه بر انتخاب نمایندگان خود از واگذاری اداره امور شهرک به صاحبان صنایع حمایت کردند.

وی متذکر شد: منتخبین واحدهای تولیدی و صنعتی به مدت دو سال به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل انتخاب شدند.

شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل با 600 هکتار مساحت بزرگترین شهرک صنعتی استان بوده که در مجاورت فرودگاه، گمرک و جاده ترانزیت اردبیل به تهران واقع شده است.

به گزارش مهر، با برگزاری انتخابات مجمع عمومی شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل کاظم بدری نژاد، بهزاد کهنی، غلامرضا خوش صدا، منوچهرانصاری فرد و کریم عبداللهیان به عنوان عضو اصلی، پوراندخت جویانی و رضا میکائیلی به عنوان عضو علی البدل و خسرو ستایش به عنوان بازرس انتخاب شدند.

