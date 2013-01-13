بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه های مسکن مهر اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به همراه غلامحسین آرام فرماندار اسلامشهر، از مسکن مهر اسلامشهر، پروژه‌ هزار و 540 واحدی شرکت استراتوس اسلامشهر بازدید و دستورهای لازم را برای تسریع در تکمیل و واگذاری این واحد‌ها صادر کرد.

در این بازدید برای تسریع در تکمیل این پروژه مقرر شد در جلسه‌ای هزینه‌های پیش بینی نشده در قرار داد از جمله محوطه سازی، و آسانسور نهایی و مصوب شود.

کشف انبار بزرگ احتکار پیاز در شهریار



رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران گفت: در اجرای گشت مشترک پلیس با اداره صنعت، معدن و تجارت یک انبار بزرگ که حاوی 80 هزار کیلوگرم پیاز احتکار شده به ارزش 600 میلیون ریال بود شناسایی شد.



سرهنگ منصور خدادادی افزود: ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی در اجرای گشت مشترک با عوامل اداره صنعت، معدن و تجارت در بازدید از یک انبار بزرگ در شهریار و در داخل چند سوله مخروبه و متروکه مقدار 80 هزار کیلو گرم پیاز را که دپو و احتکار شده بود کشف و ضبط کردند.



این مسئول ادامه داد: در بازرسی از محل و انبار داران، فردی به هویت «احمد-ع» اظهار داشت اقلام احتکار شده مال وی می باشد که در بررسی از مدارک ارائه شده مشخص شد نامبرده پیازها را از قرار هر کلیو دو هزار ریال حدود دو ماه پیش خریداری و انبار کرده و برابر اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت قیمت این محصول در حال حاضر در میدان میوه و تره بار از قرار هر کیلو هفت هزار تا هفت هزار و 500 ریال است.



سرهنگ خدادای اضافه کرد: در مجموع ارزش ریالی اقلام مکشوفه در حدود 600 میلیون ریال بوده که در این زمینه پرونده تشکیل و جهت بررسی موضوع احتکار به اداره معدن، صنعت و تجارت و تعزیرات حکومتی شهریار ارسال شد.

اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی و انشعابات فرسوده در گلستان



سرپرست بهره برداری آبفای گلستان گفت: با هدف تامین بهینه آب آشامیدنی در بهارستان انجام شد چهار هزار متراز شبکه های فرسوده گلستان اصلاح شد.

اسماعیل فرج زاده افزود: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و برنامه ریزیهای صورت گرفته، در راستای بهینه سازی شبکه آبرسانی شهر گلستان طی مدت پنج ماه چهار کیلومتر از شبکه آبرسانی این شهر به انضمام 600 فقره انشعابات فرسوده اصلاح و بازسازی شد.

این مسئول عنوان کرد: این پروژه که از اوایل مرداد ماه سالجاری و در مناطق باغ مهندسی و خیابان شهید فکوری و کوچه های منشعب آغاز شده بود با اعتباری معادل یک میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی انجام شد هم اکنون به مرحله اتمام و بهره برداری رسیده است.