به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قالیباف اصل با اشاره به اینکه شرکت بورس به عنوان یک شرکت خصوصی آماده راه اندازی موسسه رتبه بندی اعتباری است، خاطرنشان کرد: شرکت بورس نهادی بی طرف است و می تواند نسبت به راه اندازی موسسه رتبه بندی اعتباری اقدام کند.



قالیباف اصل با اشاره به اینکه موسسات رتبه بندی اعتباری یک نهاد جدید در بازار سرمایه هستند، تصریح کرد: با ورود این موسسات در بازار سرمایه، شفافیت شرکت های بورسی ارتقای چشمگیری خواهند یافت.

وی با اشاره به اینکه شرکت ها در بورس تهران به نوعی دسته بندی می شوند، اظهار داشت: بر این اساس شرکت ها با تقسیم بندی در تابلوهای اول و دوم به نوعی رتبه بندی می شوند.



مدیرعامل شرکت بورس با اشاره به اینکه موسسات رتبه بندی یک نهاد تخصصی و حرفه ای در بورس هستند، تصریح کرد: بعد از تصویب و ابلاغ مقررات این شرکت ها، شرایط برای فعالیت این موسسات در بورس تهران فراهم می شود.



قالیباف اصل در پاسخ به سوالی در خصوص مزیت راه اندازی موسسات رتبه بندی اعتباری اظهار داشت: راه اندازی این موسسات به افزایش شفافیت در بورس کمک می کند و در عین حال تامین مالی را در بورس تسهیل می کند.



مدیرعامل شرکت بورس با اشاره به اینکه موسسات رتبه بندی اعتباری برای شرکت ها اعتبار بین المللی به همراه می آورد، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران می توانند با خیال آسوده تری برای سرمایه گذاری در بورس اقدام کنند.



این در حالی است که پیش از این، قاسم محسنی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در خصوص شکل گیری موسسات رتبه بندی در بازار سرمایه ایران گفته بود: موسسه رتبه بندی باید به اندازه ای بزرگ باشد که درآمدی که از یک مشتری کسب می کند، بخش عمده ای از درآمدش را تشکیل ندهد تا برای حفظ درآمد ناچار به زیر پا گذاشتن اصول حرفه ای نباشد.



در عین حال، برای صدور مجوز، درصد سرمایه گذاری موسسین و سابقه کاری موسسین، مورد بررسی قرار می گیرد و هر چه منافع موسسین در بازار حالت خنثی تری داشته باشد، امتیاز بالاتری برای آنها درنظر گرفته می شود. وی معتقد بود: با توجه به شرایط فوق، شرکتی مانند بورس اوراق بهادار می تواند گزینه مناسبی برای راه اندازی این اوراق باشد.