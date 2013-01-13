به گزارش خبرنگار مهر، حسین باغداری ظهر یکشنبه در نشست مسئولان آموزش و پرورش دشتی اظهار داشت: آموزش و پرورش یک نهاد مهم و تاثیرگذار در جامعه است و تقریبا بیشتر خانواده‌ها به نوعی با این نهاد در ارتباط هستند.

وی بر لزوم کیفیت‌بخشی به امر تعلیم و تربیت تاکید کرد و افزود: کیفیت‌بخشی به امر تعلیم و تربیت و گسترش فرهنگ پژوهش در مدارس مسئله مهمی است و همه باید در این مسیر اهتمام ورزند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: امروز در کنار تعلیم باید به تربیت نسل امروز توجه بیشتری شود و باید خانواده‌ها نیز همکاری و همراهی کنند.

باغداری با بیان اینکه در شهرستان دشتی به علت باورهای عمیق اعتقادی و دینی مردم بحمدالله جوانانی پرشور و مکتبی داریم گفت: باید خدا را به خاطر این نعمت شاکر باشیم.

استاد حوزه علمیه و کارشناس مسائل تربیتی نیز در ارتباط با ویژگی‌های خاص در مدارس دخترانه و لزوم توجه کافی به این امر از مدیران و دست اندرکاران مدارس دخترانه به عنوان مادران و اولیای آنها یاد کرد.

درویشی افزود: در دنیای ارتباطات امروز آسیب‌های اجتماعی متوجه نسل جوان و نوجوان ماست و همت بیشتر می‌طلبد.

وی اذعان داشت: امروز دشمن با تهاجم فرهنگی برای ضربه زدن به اعتقادات جوانان تلاش می‌کند که باید با برنامه‌ریزی در برابر دشمنان ایستادگی کنیم.

سید نیام‌الدین حسینی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان دشتی نیز با اشاره به موفقیت‌های به دست آمده در حوزه دختران و مدارس دخترانه از تلاش‌های همکاران تقدیر کرد.

وی همچنین خواستار تشکیل چنین جلسات و نشست‌هایی برای اولیای دانش‌آموزان شد.