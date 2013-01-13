  1. ورزش
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

هفته بیست و یکم لیگ برتر/

گهر با پیروزی برابر پیکان یک پله صعود کرد/ پیکان همچنان روی نوار ناکامی

گهر با پیروزی برابر پیکان یک پله صعود کرد/ پیکان همچنان روی نوار ناکامی

نخستین دیدار از هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر درحالی امروز بین تیم‌های فوتبال گهر دورود و پیکان برگزار شد که وضعیت پیکان با شکست برابر قعرنشین لیگ بدتر از گذشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14:30 امروز یکشنبه تیم‌های گهر دورود و پیکان برابر هم به میدان رفتند که شاگردان محمد مایلی‌کهن با پیروزی 2 بر صفر در این بازی ضمن صعود یک پله‌ای در جدول رده‌بندی لیگ، موقعیت پیکان را هم در بین فانوس‌ بدستان به خطر انداختند.

در این دیدار که با قضاوت قاسم واحدی در ورزشگاه دورود برگزار ‌شد، مجید باجلان (43 و 48) گل‌های تیم گهر را به ثمر رساند. با این پیروزی تیم گهر دورود 16 امتیازی شد و پس از مدت‌ها از رده هجدهم به رده هفدهم صعود کرد. پیکان هم با 20 امتیاز همچنان در رده پانزدهم قرار گرفته است.

کد مطلب 1789773

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