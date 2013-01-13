کشف 12 دستگاه خودرو مسروقه در شهر کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، طی 72 ساعت گذشته 12 دستگاه خودرو سواری مسروقه در شهرستان کرمانشاه کشف و ضبط شد.

این خبر حاکیست، خودروها در سالجاری در شهر کرمانشاه به سرقت رفته بودند.

بنابراین خبر، خودروها به صورت بلاصاحب در شهرستان کرمانشاه توسط پلیس این شهر کشف و ضبط شد. گفتنی است مالباختگان در کلانتری های سطح شهر دارای پرونده هستند.

48 سارق در کرمانشاه دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، از دستگیری 48 سارق در کلانشهر کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" در تشریح این خبر گفت: به منظور تامین امنیت و برقراری نظم در شهرستان کرمانشاه، طی طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در نقاط مختلف این کلانشهر به مرحله اجرا در آمد که در این راستا تعداد 48 سارق، 9 عامل درگیری ، 10 اراذل و اوباش ، 16 معتاد و 2 نفر مواد فروش دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند .

سرهنگ "مرزبانی" در ادامه از توقیف 57 دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کلانشهر کرمانشاه خبر داد و افزود: وسایط نقلیه مذکور شامل 33 دستگاه خودرو و 24 دستگاه موتورسیکلت بودند که برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در خاتمه تصریح کرد: طی 3 روز گذشته تعداد 21 واحد صنفی متخلف نیز در نقاط مختلف مرکز استان پلمپ شده و از ادامه فعالیت اقتصادی آنان جلوگیری به عمل آمد.