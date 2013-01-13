چهار فرمانداری جدید در سیستان و بلوچستان بزودی شروع به فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی شیخ‌ زاده ظهر یکشنبه در جلسه ‌ای در استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: فرمانداری های جدید در چهار شهرستان قصرقند، میرجاوه، نیمروز و هامون که مجوز آن از سوی هیئت دولت صادر شده است، قبل از شروع انتخابات 92 تشکیل و راه‌ اندازی می ‌شوند.

وی گفت: دولت دهم به منظور خدمات رسانی بیشتر و تسریع در توسعه و آبادانی سیستان و بلوچستان، با تاسیس این چهار فرمانداری در استان موافقت کرده است.

وی افزود: شهرستان نیمروز به مرکزیت شهر ادیمی شامل بخش مرکزی و بخش صابری و شهرستان هامون به مرکزیت شهر محمد آباد شامل بخش مرکزی و بخش تیمور آباد است.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: شهرستان قصرقند به مرکزیت شهر قصر قند شامل بخش مرکزی، ساربوک و تلنگ ایجاد و شهرستان میرجاوه به مرکزیت شهر میرجاوه شامل بخش مرکزی، لادیز و ریگ ملک است.

وی گفت: دهستان‌ ها، روستاها و آبادی‌ های این شهرستان‌ ها با استناد به مصوبه‌ های هیئت وزیران تفکیک و در تابعیت این شهرستان‌ ها قرار می‌ گیرند.

وی افزود: هم اکنون در حال تهیه مقدمات کار و برنامه‌ ریزی برای تشکیل و راه‌ اندازی این فرمانداری ‌ها درکمترین زمان ممکن هستیم.

شیخ زاده اظهار داشت: تمام دستگاه‌ های اجرایی استان باید برای اسقرار ادارات شهرستان‌ ها تلاش کنند تا با استقرار هر چه سریعتر ادارات در چهار شهرستان جدید التاسیس منطقه، خدمات رسانی به مردم شریف این مناطق بیشتر از گذشته انجام شده و شاهد رشد و توسعه همه جانبه سیستان و بلوچستان در ابعاد مختلف باشیم.