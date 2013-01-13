  1. بین الملل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

تظاهرات در روسیه علیه قانون دیما یاکوفلف

تظاهرات در روسیه علیه قانون دیما یاکوفلف

هزاران نفر در روسیه دست به تظاهرات زده و اقدام پارلمان این کشور برای ممنوعیت فرزند خواندگی کودکان روسی از سوی خانواده های آمریکایی را که از آن به قانون دیما یاکوفلف یاد می شود، محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، طی این تظاهرات شرکت کنندگان و مخالفان تصویب این قانون، شعار "دست از کودکان بر دارید" را سر می دادند.

آنها همچنین بر روی پلاکاردهایی خود خطاب به نمایندگان پارلمان روسیه وازه از اقدام خود "شرم" کنید نوشته بودند.

قانون ممنوعیت بر عهده گرفتن سرپرستی کودکان روسیه از سوی خانواده های آمریکای "دیما یاکوفلف" نام دارد. دیما یاکوفلف پسر دو ساله ای بود که توسط شهروند آمریکا به فرزند خواندگی قبول شد و بعداً شهروند آمریکا در ایالت ویرجینیا فرزند خوانده خود را در اتومبیل در برابر نور خورشید و گرمای شدیدی که وجود داشت، رها کرد و سپس "دیما یاکوفلف" از دنیا رفت.

این قانون پس از آنکه از سوی دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه تصویب شد اواخر ماه سپتامبر به امضاء ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسید.

مخالفان این قانون در روسیه بر این باورند که دادن فرزندان روسی به خانواده های آمریکایی که یک مسئله و تعامل اجتماعی است "سیاسی" شده و قانونگذاران روسیه با تصویب این قانون در صدد پاسخگویی به "قانون ماگنیتسکی" بودند.

قانون ماگنیتسکی در 6 دسامبر سال 2012  در سنای آمریکا به تصویب رسیده بود. طبق این قانون، دولت آمریکا برای شهروندان روسیه که حقوق بشر را نقض کرده اند، محدودیت های روادیدی اعمال می کند.

مخالفان معتقدند که اعضای مجلسین روسیه نیز در پاسخ به این اقدام مجلس سنای آمریکا قانونی "دیما یاکوفلف" را تصویب کردند.

کد مطلب 1789778

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