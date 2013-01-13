غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با اشاره به حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه دموتکس آلمان گفت: از آنجایی که آلمان در 9 ماهه اول سال جاری، 17 درصد از صادرات فرش دستباف ایران را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین می‌تواند در چند ماهه پایانی سال هم، یکی از مهمترین مشتری‌های فرش ایرانی باشد.

نماینده اعزامی جمهوری اسلامی ایران در دموتکس آلمان افزود: بر همین اساس امید می‌رود تا برگزاری این نمایشگاه، درصد صادرات فرش ایران به آلمان را بهبود بخشد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد تا بهترین و نفیس‌ترین فرش دستباف را طی مراسمی در این نمایشگاه معرفی کند؛ این در شرایطی است که 4 سالن از 27 سالن این نمایشگاه به فرش دستباف از کشورهای مختلف جهان اختصاص دارد که حضور تجار ایرانی و به تبع آن فرش دستباف ایرانی در میان فرش کشورهای دیگر جهان درخشان‌تر است.

به گفته عباسی، این حور شایسته و فعال تجار و فرش‌های ایرانی باعث شده تا کشور ایران در این نمایشگاه از دیگر کشورهای صاحب فرش دستباف متمایز شود.

وی اظهار داشت: بر اساس استراتژی مرکز ملی فرش ایران در سال جاری درباره حفظ و تقویت بازارهای قدیمی فرش دستباف ایران به خصوص آلمان، تصمیم بر این شد که غرفه جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه متفاوت‌تر از سال‌های گذشته باشد.

عباسی تصریح کرد: در سال جاری برای اولین بار پاویون اختصاصی ایران در این نمایشگاه راه‌اندازی شده و همین امر موجب شد تا بازرگانان ایرانی برای حضور در این نمایشگاه انگیزه بیشتری داشته باشند به همین دلیل مشارکت آنها در سال جاری 20 درصد رشد کرده است.