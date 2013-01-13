تغییر نکردن نرخ عوارض عامل رکود پروژه های شهری

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا پاک فطرت ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: مدیریت زمین و تغییر کاربری به شهرداری واگذار شود تا بتواند با مدیریت شهری مناسب به فعالیت های تاثیر گذار خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: حذف پرداخت عوارض برای ادارات و پایین بودن نرخ عوارض به خصوص در مناطقی که قیمت زمین مناسب است باعث کاهش درآمد برای هزینه های عمرانی می شود.

شهردار شیراز با اشاره به افزایش بی رویه نرخ آهن آلات،مصالح ،کارگر و غیره عنوان کرد: شهرداری برای ساخت و سازهای عمرانی خود باید هزینه های بالایی پرداخت کند در حالی که دریافتی بالایی از عوارض ندارد.

پاک فطرت ابراز داشت: باید نرخ عوارض براساس منطقه بسته شود و برای اداراتی و مکانهایی که در مناطق شمالی شهر قرار دارند نرخ بیشتری به نسبت مناطق پایین تر شهری بسته شود.

تعطیلی کارخانه های آسفالت

وی اظهار داشت: متاسفانه شهرداری برای بازسازی آسفالت شهری با کمبود قیر مواجه است و کارخانه اسفالت شهرداری و دیگر کارخانه ها تعطیل شده است.

شهردار شیراز افزود: به دلیل کمبود قیر نتوانسته ایم چاله های شهری را پر کنیم و این موضوع به مشکلات هزینه های عمرانی افزوده شده است.