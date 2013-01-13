فعالیتهای رسانه ای استان هرمزگان در شورای اطلاع رسانی رصد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد بامری در اولین جلسه شورای اطلاع رسانی استان به سرعت پیشرفت در دنیای امروزی اشاره کرد و اظهار داشت: عصر امروز مانند اتوبانی است که همه با خودروهای مجهز و با سرعت در آن حرکت می کنند و باید در این اتوبان به صورت منطقی و در مسیر درست رانندگی کرد تا در کنار دوری از حادثه و انحرافات از دیگران عقب نمانیم.

وی خاطرنشان کرد: ابزار و امکانات جدید موجب شده تا امر اطلاع رسانی نیز سرعت فزاینده ای به خود گیرد که می توان به جرات این عصر را عصر فناوری و اطلاعات نامید.

وی مدیریت فضای اطلاع رسانی را در جامعه و عصر امروز بسیار ضروری دانست و افزود: باید در کنار رصد فضای اطلاع رسانی بستر و فرهنگی را ایجاد کنیم که از تولید اخبار مضر پیشگیری شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان هرمزگان بیان داشت: برخی اوقات متوجه می شویم که خبری بدون در نظر گرفتن تبعات و بازخورد آن به نحو نامناسبی انعکاس داده می شود که باید این امر نیز مورد توجه اعضا و مشاورین شورای اطلاع رسانی قرار گرفته و چگونگی ارائه اخبار به مردم مد نظر باشد.

بامری در خصوص ضرورت تشکیل شورای اطلاع رسانی استان نیز عنوان کرد: ایجاد ساختاری که علاوه بر محوریت در حوزه سیاست گذاری و هماهنگی در امر اطلاع رسانی صاحب صلاحیت و دارای ضمانت اجرایی بوده و در جهت ایجاد و ترویج گفتمان غالب منطبق بر سیاست های کلان نظام بین رسانه ها، دستگاه های اجرایی، بخش ها و سازمان های مطبوع تلاش نماید، کاملا احساس می شود.

وی ادامه داد: سیاست گذاری و تبیین خط مشی اطلاع رسانی از عملکرد و دستاوردهای حوزه های مختلف استان و نظر سنجی و ارزیابی افکار عمومی در حوزه های مختلف مربوط به استان از دیگر وظایف مهم شورای اطلاع رسانی است.