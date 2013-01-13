به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط کمیته امداد استان زنجان در 9 ماهه گذشته از سال جاری پرداخت.

وی با اشاره به اینکه تا این تاریخ از سال توفیقات بسیاری در بحث افزایش مشارکت‌های مردمی در استان زنجان حاصل شده است، اضافه کرد: این توفیقات با همکاری و پشتکار همه افراد فعال در این حوزه به دست آمده است.



وی با اشاره به اینکه در 9 ماهه امسال میزان کمک‌های مردمی در استان زنجان برابر با 61 درصد از برنامه‌های در نظر گرفته برای استان تحقق یافته است، افزود: در بخش زکات نیز مبالغ جمع‌آوری شده 190 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.



حسنلو در ادامه با اشاره به اینکه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته هم میزان کمک‌های مردمی و هم مبلغ زکات تا پایان سال جاری افزایش پیدا می‌کند، اضافه کرد: روحانیت نقش‌ تاثیرگذاری در تحقق برنامه‌های امداد و تبلیغ طرح‌هایی اجرایی این نهاد دارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در همه شهرستان‌های استان روحانی مبلغ زکات وجود دارد، اضافه کرد: این امر موجب آشنایی و معرفی بیشتر طرح جمع‌آوری زکات شده است.

آمادگی سرویس های کاروان راهیان نور استان زنجان

مدیرکل اداره حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: در راستای سفری راحت و به دور از خطر اتوبوس های کاروان های راهیان نور از آمادگی کامل برای اعزام زائران زنجانی به مناطق عملیاتی جنوب برخوردارند.



علی رحمتی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای آمادگی استان برای ایام نوروز 92 در زنجان افزود: از (25اسفند ) سال جاری تا (15فرودین) سال آینده این اداره کل با ارائه سرویس ها و خدمات درون شهری وبرون شهری آمادگی لازم را برای خدمات دهی به هموطنان را در این استان دارد.



مدیرکل اداره حمل و نقل و پایانه های استان زنجان ادامه داد: مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی آمادگی کامل برای ارائه خدمات به مسافرین نوروزی در استان زنجان را دارند.



رحمتی در زمینه حمل و نقل جاده ای و پایانه های استان زنجان افزود: این نهاد تمام توان و پتانسیل خود را در راستای سفری خوش و راحت برای مسافران نوروزی در استان به کار گرفته است.



رحمتی با اشاره به تعداد اتوبوس ها ومینی بوس ها و‌ وسایل حمل و نقل جاده ای در استان زنجان افزود: اقدامات لازم در این راستا در استان زنجان انجام گرفته می شود.



وی در این زمینه خبر از آمادگی اتوبوس های زائران کاروان راهیان نور گفت: هماهنگی های لازم در این زمینه نیز انجام شده است.



مدیرکل اداره حمل ونقل و پایانه های استان زنجان در ادامه با اشاره به آمادگی مجتمع های خدماتی، رفاهی جاده ای زنجان در این ایام افزود: ما آمادگی کامل برای ارائه خدمات در این زمینه را داریم.



یک واحد سیلندر پرکنی گاز مایع در زنجان پلمپ شد



مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان گفت: یک واحد سیلندر پرکنی گاز مایع در زنجان به دلیل رعایت نکردن موارد استاندارد پلمپ شد.



حمید ایرانخواه افزود: با توجه به اجباری بودن استاندارد ملی 841، طی بازدیدهای مستمر از تاسیسات سیلندر پرکنی استان زنجان، به دلیل عدم توجه یکی از تاسیسات مربوطه به تذکرات و اخطارهای این اداره کل و عدم رفع نواقص اعلام شده، واحد مربوطه پلمپ و مالک آن به مراکز قضایی معرفی شد.



وی از تشکیل کمیته استانی نظارت بر بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته نظارتی با توجه به مشکلات موجود در روند بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندرگاز مایع و تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع در استان تشکیل شده است.

ایرانخواه همچنین از صدور اولین پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای محصول زراعی هندوانه در استان زنجان خبر داد.

وی تصریح کرد: بر اساس آیین نامه صدور، تمدید و رفع تعلیق، ابطال و تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی در جلسه کمیته علایم این اداره کل تعداد دو فقره کاربرد علامت استاندارد تشویقی صادر شد.

ایرانخواه یادآور شد: این دو پروانه تشویقی که برای "شرایط بهداشتی فروش مواد غذایی" فروشگاه رفاه زنجان و محصول زراعی هندوانه صادر شد برای اولین بار در استان در خصوص صدور پروانه علامت استاندارد تشویقی در زمینه خدمات و کشاورزی صورت گرفته است.