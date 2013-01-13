دوری از معنویت و تقوا بزرگترین آسیب جامعه امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش، با اشاره به آیات قرآن کریم، پیرامون اهمیت جلب رضایت الهی از سوی بندگان، گفت: ایمان به خدا و عمل به دستورات الهی، دو صفتی است که انسان برای جلب رضایت الهی نیازمند آن است.



وی افزود: رضایت الهی سعادت انسان و جامعه را تضمین می‌کند و این فرد، هم برای خود، و هم برای جامعه خود مفید است.



استاد برجسته حوزه، دوری از معنویت و تقوا را بزرگترین آسیب جامعه امروز دانست و گفت: درد اصلی جامعه امروز وجود نداشتن روح معنوی لازم یعنی تقوا و ایمان به طور کامل در برخی افراد جامعه است.



فرزندان شهدا زمینه مناسبی برای تقویت روحیه اعتقادی دارند



وی در ادامه با ذکر این مطلب که خانواده‎های شهدا، زمینه بسیار مناسبی برای بهره‎مندی از زمینه‎های دینی دارند، اظهار داشت: فرزندان شهدا زمینه مناسبی برای تقویت روحیه اعتقادی دارند و با تقویت این باورهای اعتقادی نقش بسیار مهمی در سلامت جامعه ایفا خواهد کرد.



آیت الله علوی گرگانی اظهارکرد: از افتخارات بزرگ خانواده های شهدا این است که سرپرست یا یکی از اعضای خانواده خود را در دفاع از نظام اسلامی از دست داده اند و به همین جهت برای این نظام، از هر کس دیگری دلسوزتر هستند.



وی در ادامه گفت: همه مسئولان باید برای تقویت روحیه خانواده های شهدا تلاش کنند و باید همانگونه که ایمان این افراد بیشتر از سایرین است عمل آنها نیز اسلامی تر و الهی تر باشد.



خانواده‌های شهدا، دلسوزترین افراد برای نظام هستند



این مرجع تقلید با بیان این مطلب که پاداش خون شهدا، بسیار بیشتر از حد تصور ماست، افزود: هیچکدام از ما توان تصور این حد از پاداش را برای یک انسان نداریم و در این مسیر افرادی که خود را در این مسیر قرار می دهند نیز از این اجر بهره مند می شوند.



وی با ذکر این مطلب که فرزندان شهدا به دلیل دلسوزی که برای نظام و انقلاب دارند می‌توانند در پست‌های بالای مدیریتی کشور عملکرد مطلوبی داشته باشند، گفت: خدمت رسانی این قشر به انقلاب و مردم به دلیل همین روحیه می‌تواند در حد بسیار بالایی باشد و باید از این ظرفیت عظیم و بسیار مناسب، استفاده کرد.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: امروزه یکی از معضلات جدی کشور، بحث عفاف و حجاب است و خوشبختانه خانواده‌های شهدا که همیشه سعی دارند اولیاءلله را به ویژه در بحث حجاب حضرت زهرا(س) را الگوی خود قرار دهند، می توانند الگوی بسیار خوبی برای مردم باشند.

