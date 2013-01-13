تصاویر تظاهرات علیه آل خلیفه/ تاکید مردم بر تشکیل دولت و پارلمان منتخب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای با اشاره به آتش سوزی ساختمانی در منامه و کشته شدن 13 نفر، رژیم بحرین را مسئول آن دانست.

در این بیانیه آمده است : متاسفانه باخبر شدیم که در اثر آتش سوزی ساختمانی در منامه، 13 کارگر خارجی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

الوفاق بیان کرد: کارگران خارجی نقش مهمی در اقتصاد و سازندگی در بحرین دارند و نقش آنها بر کسی پوشیده نیست از همین رو باید همه اقدامات لازم برای تضمین سلامت آنها انجام شود.

در این بیانیه آمده است : رژیم مسئول جان باختن کارگران آسیایی است، زیرا با وضع قوانین که سلامت آنها را تامین کند مخالفت ورزیده و کوشیده که آنها را وارد بازی های سیاسی کند.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای دیگر اعلام کرد: مخالفان بحرینی دیروز تظاهراتی با نام "تا تحقق خواسته هایمان استوار می مانیم" برگزار و مخالفت خود را با احکام صادره علیه رهبران مخالفان اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است : تظاهرات از "باربار-مقابه" به سوی منطقه "الدراز" در استان شمالی برگزار شد و طی آن تظاهرات کنندگان خواستار آزادی رهبران مخالفان شدند و احکام صادر علیه آنها را سیاسی خواندند.

در این تظاهرات تصاویر رهبران زندانی حمل و شعار زندانیان را فراموش نمی کنیم و هیهات منا الذله سر داده شد. در بیانیه پایانی نیز شرکت کنندگان احکام صادره علیه رهبران مخالفان را احکامی باطل و فاقد ارزش حقوقی و در راستای انتقام جویی دانستند.

تظاهرات کنندگان تاسیس دولت منتخب و پارلمان دارای اختیارات کامل و منتخب و نیز نهادهای امنیتی ملی فراگیر را خواستار شدند.