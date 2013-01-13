  1. بین الملل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

نقض حقوق بشر ادامه دارد/

تصاویر تظاهرات علیه آل خلیفه/ تاکید مردم بر تشکیل دولت و پارلمان منتخب

تصاویر تظاهرات علیه آل خلیفه/ تاکید مردم بر تشکیل دولت و پارلمان منتخب

واکنش بزرگترین گروه اپوزیسیون بحرین به کشته شدن چند تبعه آسیایی در منامه و اصرار مردم بحرین بر پیگیری خواسته های خود شامل دولت منتخب و دارای اختیارات کامل از جمله خبرهای مربوط به این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای با اشاره به آتش سوزی ساختمانی در منامه و کشته شدن 13 نفر، رژیم بحرین را مسئول آن دانست.

در این بیانیه آمده است : متاسفانه باخبر شدیم که در اثر آتش سوزی ساختمانی در منامه، 13 کارگر خارجی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

الوفاق بیان کرد: کارگران خارجی نقش مهمی در اقتصاد و سازندگی در بحرین دارند و نقش آنها بر کسی پوشیده نیست از همین رو باید همه اقدامات لازم برای تضمین سلامت آنها انجام شود.

در این بیانیه آمده است : رژیم مسئول جان باختن کارگران آسیایی است، زیرا با وضع قوانین که سلامت آنها را تامین کند مخالفت ورزیده و کوشیده که آنها را وارد بازی های سیاسی کند.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای دیگر اعلام کرد: مخالفان بحرینی دیروز تظاهراتی با نام "تا تحقق خواسته هایمان استوار می مانیم" برگزار و مخالفت خود را با احکام صادره علیه رهبران مخالفان اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است : تظاهرات از "باربار-مقابه" به سوی منطقه "الدراز" در استان شمالی برگزار شد و  طی آن تظاهرات کنندگان خواستار آزادی رهبران مخالفان شدند و احکام صادر علیه آنها را سیاسی خواندند.

در این تظاهرات تصاویر رهبران زندانی حمل و شعار زندانیان را فراموش نمی کنیم و هیهات منا الذله سر داده شد. در بیانیه پایانی نیز شرکت کنندگان احکام صادره علیه رهبران مخالفان را احکامی باطل و فاقد ارزش حقوقی و در راستای انتقام جویی دانستند.

تظاهرات کنندگان تاسیس دولت منتخب و پارلمان دارای اختیارات کامل و منتخب و نیز نهادهای امنیتی ملی فراگیر را خواستار شدند.

کد مطلب 1789793

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