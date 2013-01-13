پروژه راکتور آب سنگین در دست اجرا/تست تمام مجتمع های سوخت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت شهید مصطفی احمدی روشن در حسینیه امام خمینی(ره) همدان با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از تحصیل دانشجویان ایران در رشته های خاص جلوگیری شد، گفت: پیش از آن دانش آموختگان و استادانی در کشور داشتیم که علم و دانش خود را عرضه کردند و در کمتر از 20 سال دانشگاه ها را به حالتی تبدیل کردیم که کشورهای آسیایی خواستار تحصیل در کشور ما هستند.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور ادامه داد: اگر کشوری به فناوری هسته ای دست یابد نشان می دهند که این کشور از مرزهای دانش های بنیادی و فنی و مهندسی عبور کرده و اکنون این آمادگی را دارد که از تجهیزات هسته ای بهره مند شود.

وی با بیان اینکه از اکتشاف تا فناوری اورانیوم، تبدیل آن به سوخت و راکتورهای هسته ای همه در داخل کشور و اتکا بر نیروهای انسانی و توانایی های دانشمندان داخلی انجام می شود، گفت: هم اکنون پروژه راکتور آب سنگین را در دست داریم و تست آزمایش تمام این مجتمع های سوخت در تهران انجام می شود.

عباسی تأکید کرد: به همت مردم و رهبری بزرگان کشور به خصوص مقام معظم رهبری توانستیم این سرمایه گذاری ها را در بحث دستیابی به فناوری های نوین داشته باشیم.

وی با بیان اینکه از شروع انقلاب اسلامی برای از بین بردن روحیه انقلابی کودتاهای رسانه ای و حزبی توسط دشمنان در کشور شکل گرفت، افزود: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی با ترور مواجه بودیم که نخستین شهید ترور استاد مطهری بود که برای تضعیف نظام انقلاب اسلامی تازه شکل گرفته به شهادت رسید.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور اضافه کرد: به دنبال این ترورها در جنگ تحمیلی با ترور دسته جمعی روبرو شدیم و درست در زمانی که به دنبال رفع نواقص کشور بعد از دوران رژیم پهلوی و جهاد سازندگی و آبادانی روستاها و شهرها بودیم دشمن بدون بهانه دست به یک هجوم گسترده زد.

وی بیان کرد: دشمنان در همان دوران جنگ تحمیلی با ترورهای سیاسی و حزبی سعی داشتند جمهوری اسلامی ایران را از مسیر اصلی خود منحرف کنند و دست به اسلحه زدند که به فضل خداوند به پیروزی کشور ایران منجر شد.

عباسی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 17 هزار شهید ترور شدند که چهار هزار نفر آن در تهران انجام شده است، گفت: در مقابل اقدامات دشمنان مردم هوشیارتر شدند و با مقاومت خود و پیروی از رهبری باعث شدند که نظام جمهوری اسلامی تثبیت شود.

وی یادآور شد: اکنون که 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته منابع توسعه در تمام نقاط کشور تقسیم شده و ایراندر مباحث آموزشی، پزشکی، کشاورزی، تولید داخلی و تأمین مواد غذایی سرآمد است.

وی ادامه داد: نرخ بی سوادی در کشور کاهش یافته و در آموزش عالی پیشرفت زیادی رخ داده و از دوران جنگ دانشگاه ها را بازسازی کردیم و رشته های کارشناسی و گرایش های علمی و فنی بسیاری در کشور پایه گذاری شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور تأکید کرد: اکنون باید قدر داشته های خود را بدانیم و وضعیت فعلی را حفظ کنیم چرا که این پیشرفت ها را در مقابل تحریم ها و تهاجم های مختلف فرهنگی کسب کردیم.

وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس خودباوری و توانایی در مردم را به ارث بردیم، عنوان کرد: در دوران معنوی دفاع مقدس مدیران انقلابی و جسور تربیت شدند و با به کارگیری و مدیریت منابع انسانی از آنها در کارهای بزرگ جامعه استفاده کردیم.

عباسی افزود: با تفکر انقلابی که در مدارس و دانشگاه ها رسوخ کرده بود ظرفیت دانشگاه ها در دهه 60 افزایش پیدا کرد و مردم به معنویت رو آوردند و علاقه آنها به رشد در محیط های علمی افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه میل به خودکفایی علمی در مردم کشور زیاد است و نتیجه آن رشد صنایع در جای جای کشور شده است، گفت: صنعت و فناوری هسته ای در ادامه رشد صنایع و رشته های تخصصی دیگر همچون مکانیک، سیالات، مهندسی شیمی، متالوژی و مدیریت منابع مالی و انسانی و تکنولوژی به این میزان رسیده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور درباره نقش همدان در دوران دفاع مقدس گفت: همدان شهری است که در دوران جنگ تحمیلی بیش از 500 بار حریم هوایی آن مورد هجوم دشمنان قرار گرفته و مهندسی جنگ در همدان برجسته بوده و تیپ های نظامی مختلفی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از همین خطه دانشمندان زیادی از علمای دینی و فرهیختگان فرهنگی و صنعتی و کشاورزی تربیت یافته اند که نمونه آن شهید احمدی روشن است که در همین مدارس و کوچه و خیابان های این شهر بزرگ و با بهره گیری از فضای معنوی آموزشی این شهر جذب دانشگاه صنعتی شریف شد.

وی اضافه کرد: شهید احمدی روشن بعد از فارغ التحصیلی علم و عمل را در هم آمیخت و وارد صنعت هسته ای کشور در اصفهان شد و به دلیل داشتن روحیه کارگروهی با کسب تجربه وارد صنعت غنی سازی سوخت شد.

عباسی با بیان اینکه این شهدای علمی پایه گذار کارگروهی بودند، گفت: شهید علی محمدی، شهید شهریاری از زنجان، شهید رضایی نژاد از ایلام از افرادی هستند که در صحنه های علمی حضور پیدا کردند و چون دشمن می خواست رعب علمی در کشور ایجاد کند به ترور این عزیزان اقدام کرد.

وی ادامه داد: از آنجایی که دشمن روحیه فرهنگی ما را نمی شناخت به جای اینکه رعب در کشور ایجاد شود دیگر دانشمندان به صنعت هسته ای پیوستند تا نیازهای کشور را تأمین کنند چرا که در هر بحثی که اعلام کردیم خودکفا شدیم دشمن آن نقطه را هدف قرار داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور تأکید کرد: اکنون نوع جنگ تغییر کرده و در جبهه علمی و فرهنگی تهاجمات گسترده شده که باید بیش از گذشته هوشیار و آماده باشیم.