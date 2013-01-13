به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش باستانی و زورخانه‌ای کشور، طی حکمی از سوی محمدرضا طالقانی، حسن غفوری‌‎‎فرد به عضویت هیات رئیسه این فدراسیون منصوب شد.

غفوری‌فرد متولد ۱۳۲۲ دارای مدرک دکترای فیزیک ذرات هسته‌ای از دانشگاه کانزاس آمریکا در سال ۱۳۵۶ است. او در طول اقامت خود در آن کشور مدتی نیز دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان در آن کشور بود و پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ مدتی رئیس مدرسه عالی ساختمان، وابسته به دانشگاه امیرکبیر بود.

درسوابق غفوری‌فرد استانداری خراسان، نمایندگی مردم استان خراسان و تهران در مجلس شورای اسلامی، وزیر نیرو، رئیس سازمان تربیت بدنی، رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین وعضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک سابق ) به چشم می‌خورد.