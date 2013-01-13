به گزارش خبرنگار مهر، "لوکا بوناچیچ" در نشست خبری پیش از دیدار تیم های مس کرمان و استقلال که بعد از ظهر امروز در محل سازمان لیگ برگزار شد، درباره این مسابقه ضمن بیان مطلب فوق گفت: در بازی گذشته به واسطه شکست مقابل تراکتورسازی زیر فشار بودیم اما آن شکست را مقابل استقلال جبران خواهیم کرد؛ هر چند دیدار دشواری با استقلال داریم.

وی افزود: استقلال از بازیکنان ملی‌پوش و مربیان خوبی بهره می‌برد ولی ما هم انگیزه لازم را برای گرفتن نتیجه دلخواه داریم. درست است که در ورزشگاه آزادی بازی می‌کنیم اما توپ فوتبال گرد است و اتفاقاتی رقم می‌خورد که دور از انتظار است.

سرمربی مس کرمان با بیان اینکه سالارپور به خاطر مصدومیت تنها غایب مس مقابل استقلال است، اظهارداشت: البته ایوان پتروویچ، گودرزی و کریمیان هم سه بازیکنی هستند که فعلا در حد و اندازه بازیکنان ترکیب اصلی نبوده و باید بیشتر تمرین کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مس بعد از حضور او در این تیم تغییر خاصی نداشته است، تاکید کرد: من تازه دو، سه هفته است که به ایران آمده‌ام و به زمان بیشتر احتیاج دارم. ضمن اینکه فعالیت ما فقط به این فصل محدود نمی‌شود و باید سال آینده را نیز درنظر داشت.

بوناچیچ همچنین درباره خط حمله ضعیف مس کرمان هم گفت: می‌دانم خط حمله خوبی نداریم و در 22 بازی کمتر از 20 گل به ثمر رسانده‌ایم ولی باید دو سه ماه به ما وقت بدهید چراکه این موضوع را آهسته آهسته برطرف خواهیم کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و مس کرمان در هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.