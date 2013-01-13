به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شوشتری ضمن اعلام این خبر گفت: ساماندهی و یکپارچه‌سازی مسیرهای هوایی که طی یک‌سال گذشته صورت گرفته، می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش مسافت، مصرف سوخت هواپیماها و زمان پروازها داشته باشد.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه های کشور، افزود: کاهش مسیرهای هوایی از نظر اقتصادی نیز صرفه‌جویی بسیاری در هزینه‌های سوخت ایرلاین‌ها خواهد داشت و همچنین زمان پرواز مسافران را نیز کاهش می دهد.

وی تصریح کرد: با این اقدام که با همکاری مشترک شرکت فرودگاه‌های کشور، سازمان هواپیمایی کشوری و بخش نظامی انجام شده است، مسیرهای کوتاه موجود، با پیوستن به یکدیگر اسامی مشترک پیدا کرده‌اند.

به گفته وی در حال حاضر 90 مسیر هوایی در آسمان فضای کشور موجود است. این در حالی است که پیش از پیوستن مسیرهای هوایی به یکدیگر، پروازها در 101 مسیر هوایی انجام می‌شد.

معاون عملیات هوانوردی گفت: طول مسیرهای هوایی پیش از ساماندهی 59 هزار و 188 کیلومتر بود و در حال حاضر این رقم به 57 هزار و 747 کیلومتر کاهش پیدا کرده است.

در حال حاضر تردد در آسمان فضای کشور از طریق دو مسیر سنتی (Conventional) مبتنی بر سیستم های کمک ناوبری زمینی و ماهواره‌ای(RNAV) انجام می‌شود. بر این اساس 67 مسیر هوایی سنتی به طول 37840 کیلومتر و 23 مسیر ماهواره‌ای به طول 19907 کیلومتر موجود است.

ایجاد مسیرهای مستقیم با طول کوتاه‌تر و همچنین مسیرهای اقتصادی از برنامه‌های دیگر شرکت فرودگاه‌های کشور در حوزه معاونت عملیات هوانوردی است که در حال حاضر با برگزاری جلسات منظم با فرماندهان پدافند هوایی و تعامل خوب آنها در آینده نزدیک شاهد تحول بسیار خوب در ایجاد راه‌های مستقیم و موازی در فضای کشور خواهیم بود.