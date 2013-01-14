عدم همکاری مسئولان برای محوطه سازی مجموعه یادگار امام درشیراز

اسماعیل دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه ورزشی یادگار امام(ره) واقع در جاده بوشهر تنها مکان ورزشی ویژه جانبازان و معلولان استان فارس است که به لحاظ امکانات و به ویژه محوطه سازی به هیچ وجه شرایط مطلوبی ندارد.

وی ادامه داد: به منظور زیباسازی این مجموعه مکاتباتی با فرمانداری شیراز، شورای شهر و سایر مسئولان استانی توسط دست اندرکاران هیئت جانبازان و معلولان فارس انجام شده اما متاسفانه تاکنون هیچیک از این اقدامات نتیجه ای نداشته و مجموعه یادگار امام همچنان در محجوریت باقی مانده است.

رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان فارس اظهار امیدواری کرد که با افزایش توجه مسئولان استانی به ورزش معلولان زمینه لازم برای برطرف شدن مشکلات و فضاسازی مناسب در مجموعه یادگار امام (ره) در آینده فراهم شود تا بدین وسیله جانبازان و معلولان بیشتری برای انجام فعالیت های ورزشی در این مجموعه حضور پیدا کنند.