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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۸:۴۹

دلشاد به مهر مطرح کرد:

عدم همکاری مسئولان برای محوطه سازی مجموعه یادگار امام درشیراز

عدم همکاری مسئولان برای محوطه سازی مجموعه یادگار امام درشیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان فارس گفت: مسئولان استانی با وجود قولهایی که برای محوطه سازی مجموعه یادگارامام(ره) به عنوان تنها مکان ورزشی ویژه ورزش جانبازان و معلولان شیراز داده اند، تاکنون هیچگونه اقدام مثبتی برای آن انجام نداده اند.

 اسماعیل دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه ورزشی یادگار امام(ره) واقع در جاده بوشهر تنها مکان ورزشی ویژه جانبازان و معلولان استان فارس است که به لحاظ امکانات و به ویژه محوطه سازی به هیچ وجه شرایط مطلوبی ندارد.

 وی ادامه داد: به منظور زیباسازی این مجموعه مکاتباتی با فرمانداری شیراز، شورای شهر و سایر مسئولان استانی توسط دست اندرکاران هیئت جانبازان و معلولان فارس انجام شده اما متاسفانه تاکنون هیچیک از این اقدامات نتیجه ای نداشته  و مجموعه یادگار امام همچنان در محجوریت باقی مانده است.

رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان فارس اظهار امیدواری کرد که با افزایش توجه مسئولان استانی  به  ورزش معلولان زمینه لازم برای برطرف شدن مشکلات و فضاسازی مناسب در مجموعه یادگار امام (ره) در آینده فراهم شود تا بدین وسیله  جانبازان و معلولان بیشتری  برای انجام فعالیت های ورزشی در این مجموعه حضور پیدا کنند.

کد مطلب 1789799

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