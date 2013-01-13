آغاز اکران "دزدان خیابان جردن" در 70 سالن از چهارم بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"دزدان خیابان جردن"به کارگردانی وحید اسلامی از چهارم بهمن ماه به صورت همزمان در بیش از 70 سالن نمایش فیلم تهران و شهرستان‌ها روی پرده می رود.

داریوش باباییان تهیه کننده فیلم دراین باره گفت: استقبال چشمگیری از سوی سینماداران کشور برای نمایش این فیلم شد که نمایش های موفقیت آمیز این کمدی متفاوت در جشنواره فیلم فجر به ویژه در سالن های صحرا، آفریقا، شکوفه جوان و .. ، حضور 10 چهره برتر سینمای کمدی و همچنین تیزر فیلم از دلایل این استقبال بود. به یقین "دزدان خیابان جردن" می تواند حتی مخاطبانی که سال‌هاست خندیدن را فراموش کرده‌اند، از ته دل بخنداند و به فکر وادارد.

این تهیه کننده درباره نمایش فیلم در تهران گفت: تاکنون نزدیک به 30 سالن سینما در تهران برای نمایش "دزدان خیابان جردن" قرارداد امضا کرده اند و این فیلم در گروه سینمای قدس بعد از اکران فیلم "گیرنده" روی پرده می رود.

وی خاطر نشان کرد: این فیلم همچنین در اغلب استان های کشور به صورت همزمان به نمایش در می آید و مردم سراسر ایران می توانند بعد از پایان ماه صفر لحظات خوبی را با "دزدان خیابان جردن" تجربه کنند.

این تهیه کننده در پایان یادآور شد: جنس کمدی "دزدان خیابان جردن" با کمدی‌های سال‌های اخیر متفاوت است و بیشتر یک معضل اجتماعی در قالب طنز را نمایش می دهد.

در این فیلم بازیگرانی چون رضا شفیعی جم، فتحعلی اویسی، ارژنگ امیر فضلی، محمدرضا اسماعیلی، حمید گودرزی، رابعه اسکویی، حدیث فولادوند، نسیم فطرت، آرام جعفری، محمد شیری، ناصر سهرابی و با حضور حمید گودرزی و آرش میراسماعیلی نقش آفرینی می کنند.