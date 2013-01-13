  1. سیاست
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

امشب صورت می گیرد؛

نظرسنجی صداوسیما درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

نظرسنجی صداوسیما درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

برنامه تلویزیونی پایش در نظرسنجی امشب خود نظر مردم را در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را جویا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی پایش که  26 آذر ماه به مناسبت دومین سالگرد هدف مندی یارانه ها روی آنتن رفت، در برنامه امشب خود که از شبکه اول رسانه ملی پخش می شود، به دنبال نظرسنجی از بیننده های خود در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارنه ها است.

این برنامه در نظر دارد در نظرسنجی ‫امشب خود با طرح این سوال که "‫آیا با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه در آینده نزدیک موافقید؟ 1.بلی 2.خیر‬" مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را به رفراندوم بگذارد. 

مخاطبان می توانند از ساعت 14 امروز با ارسال عدد یک یا دو به شماره پیامکی 30000111 در این نظرسنجی شرکت کنند.
 
بنابراین گزارش نتیجه این نظر سنجی از ساعت 10شب بصورت آنلاین از شبکه یک به نظر مخاطبان خواهد رسید.
 
همچنین رئیس جمهور قرار است روز چهارشنبه 27 دی به مجلس برود و در جلسه علنی در خصوص مسائل و موضوعات روز به خصوص مسائل اقتصادی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با نمایندگان گفتگو کند.
 
کد مطلب 1789802

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