بیش از 200 پروانه دامی و کشاورزی در قم صادر شد

علی اصغر همت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور تعداد 288 پروانه توسط سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: طی 9 ماهه سال جاری تعداد 127 فقره پروانه تاسیس، 122 فقره پروانه بهره برداری و 39 پروانه کوچک روستایی صادر شد.



وی ادامه داد: از این تعداد پروانه تعداد 17 فقره پروانه تاسیس به مساحت 44 هزار متر مربع و 19 فقره پروانه بهره برداری به مساحت 38 هزار متر مربع مربوط به واحدهای گلخانه ای بوده است.



مدیر صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به پروانه های صادره در بخش شیلات و آبزیان ابراز داشت: تعداد پنج فقره پروانه تاسیس پرورش ماهیان سردآبی به ظرفیت 90 تن و تعداد 2 فقره نیز پروانه بهره برداری ماهیان سردآبی به ظرفیت 40 تن صادر شد.



همت به پروانه های صادره بخش صنایع اشاره کرد: در این مدت تعداد 15 مجوز تاسیس به ظرفیت 280 هزار و 150 تن و 2 مجوز توسعه به ظرفیت 22 هزار و 500 تن صادر شده است.



وی در تشریح پروانه‌های تاسیس شده در مدیریت صنایع بیان داشت: فرآوری پسته، یک فقره بسته بندی گوشت و مرغ، یک فقره بسته بندی تخم مرغ، بسته بندی قهوه فوری، کود آلی از فضولات دامی، تولید و بسته بندی آجیل، کود از ضایعات گیاهی، سردخانه بالای صفر، انجماد و بسته بندی مرغ، بسته بندی و فرآوری خرما و فرآورده‌های لبنی هر کدام یک فقره و خوراک آماده دام و پفک سیب زمینی هر کدام دو فقره بوده است.



مدیر صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی قم خوراک آماده دام و پنیر سفید ایرانی را نیز از جمله مجوزهای توسعه در بخش صنایع ذکر کرد.



همت در خصوص پروانه های صادره بخش امور دام نیز اظهار داشت: در این زمینه تا کنون تعداد 90 مجوز تاسیس، 101 مجوز بهره برداری و 39 مورد نیز متعلق به پروانه های کوچک روستایی بود.



وی در رابطه با پروانه های تاسیس بخش امور دام بیان داشت: گاو شیری به تعداد 9 فقره، پرواربندی گوساله به تعداد 42 فقره، پرواربندی گوسفند به تعداد 31 فقره، مرغ تخمگذار به تعداد پنج فقره، مرغ تخمی 2 فقره و نیمچه تخمگذار (پولت) یک فقره از جمله این پروانه ها بوده است.



مدیر صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی قم گاو شیری به تعداد 12 فقره، پرواربندی گوساله 59 فقره، پرواربندی بره 20 فقره، مرغ گوشتی هشت فقره، مرغ تخمگذار یک فقره و نیمچه تخمگذار (پولت) یک فقره از جمله پروانه هایی است که در بخش امور دام صادر شده است.



همت در خصوص پروانه‌های کوچک و روستایی اذعان کرد: گاو شیری به تعداد ده فقره، پرواربندی گوساله 20 فقره، پرواربندی بره سه فقره و گوسفند داشتی 6 فقره از جمله این پروانه ها بوده است.

