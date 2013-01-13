بیش از 200 پروانه دامی و کشاورزی در قم صادر شد

علی اصغر همت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور تعداد 288 پروانه توسط سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: طی 9 ماهه سال جاری تعداد 127 فقره پروانه تاسیس، 122 فقره پروانه بهره برداری و 39 پروانه کوچک روستایی صادر شد.
وی ادامه داد: از این تعداد پروانه تعداد 17 فقره پروانه تاسیس به مساحت 44 هزار متر مربع و 19 فقره پروانه بهره برداری به مساحت 38 هزار متر مربع مربوط به واحدهای گلخانه ای بوده است.
مدیر صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به پروانه های صادره در بخش شیلات و آبزیان ابراز داشت: تعداد پنج فقره پروانه تاسیس پرورش ماهیان سردآبی به ظرفیت 90 تن و تعداد 2 فقره نیز پروانه بهره برداری ماهیان سردآبی به ظرفیت 40 تن صادر شد.
همت به پروانه های صادره بخش صنایع اشاره کرد: در این مدت تعداد 15 مجوز تاسیس به ظرفیت 280 هزار و 150 تن و 2 مجوز توسعه به ظرفیت 22 هزار و 500 تن صادر شده است.
وی در تشریح پروانههای تاسیس شده در مدیریت صنایع بیان داشت: فرآوری پسته، یک فقره بسته بندی گوشت و مرغ، یک فقره بسته بندی تخم مرغ، بسته بندی قهوه فوری، کود آلی از فضولات دامی، تولید و بسته بندی آجیل، کود از ضایعات گیاهی، سردخانه بالای صفر، انجماد و بسته بندی مرغ، بسته بندی و فرآوری خرما و فرآوردههای لبنی هر کدام یک فقره و خوراک آماده دام و پفک سیب زمینی هر کدام دو فقره بوده است.
مدیر صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی قم خوراک آماده دام و پنیر سفید ایرانی را نیز از جمله مجوزهای توسعه در بخش صنایع ذکر کرد.
همت در خصوص پروانه های صادره بخش امور دام نیز اظهار داشت: در این زمینه تا کنون تعداد 90 مجوز تاسیس، 101 مجوز بهره برداری و 39 مورد نیز متعلق به پروانه های کوچک روستایی بود.
وی در رابطه با پروانه های تاسیس بخش امور دام بیان داشت: گاو شیری به تعداد 9 فقره، پرواربندی گوساله به تعداد 42 فقره، پرواربندی گوسفند به تعداد 31 فقره، مرغ تخمگذار به تعداد پنج فقره، مرغ تخمی 2 فقره و نیمچه تخمگذار (پولت) یک فقره از جمله این پروانه ها بوده است.
مدیر صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی قم گاو شیری به تعداد 12 فقره، پرواربندی گوساله 59 فقره، پرواربندی بره 20 فقره، مرغ گوشتی هشت فقره، مرغ تخمگذار یک فقره و نیمچه تخمگذار (پولت) یک فقره از جمله پروانه هایی است که در بخش امور دام صادر شده است.
همت در خصوص پروانههای کوچک و روستایی اذعان کرد: گاو شیری به تعداد ده فقره، پرواربندی گوساله 20 فقره، پرواربندی بره سه فقره و گوسفند داشتی 6 فقره از جمله این پروانه ها بوده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر صدور پروانهها و مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: طی 9 ماهه سال جاری، تعداد 288 فقره پروانه در زمینههای مختلف توسط این سازمان در قم صادر شده است.
علی اصغر همت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور تعداد 288 پروانه توسط سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: طی 9 ماهه سال جاری تعداد 127 فقره پروانه تاسیس، 122 فقره پروانه بهره برداری و 39 پروانه کوچک روستایی صادر شد.
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