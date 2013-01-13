ساماندهی دستفروشان اطراف مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با اعلام این مطلب گفت: به منظور ساماندهی و جمع‌آوری دستفروشان در اطراف پروژه مرکز خرید وفروش پرندگان زینتی جلسه مشترکی را با سرهنگ محسن خانچرلی رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ داشتیم که بر این اساس مقرر شد تا یگان ویژه پلیس پیشگیری در محل مذکور مستقر و نسبت به جمع‌آوری این دستفروشان اقدام نماید.

وی با بیان اینکه دستفروشان در اطراف محدوده مرکز خرید وفروش پرندگان زینتی در اتوبان آزادگان مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد نموده بودند اظهار کرد:در این راستا مقرر شد تا از این پس با همکاری معاونت پیشگیری ناجا از حضور دستفروشان در محدوده جلوگیری به عمل آید.

وی خاطرنشان کرد: مرکز خرید وفروش پرندگان زینتی در منطقه 18 جهت ساماندهی صنف پرنده فروشان درنظر گرفته شده است اما دستفروشانی در اطراف محدوده این مرکز به دلیل استقبال گسترده مردم از مرکز، بساط هایی را پهن نموده وموجب سلب آسایش شهروندان شده بودند که با همکاری پلیس ناجا این دستفروشان ساماندهی می شوند.

