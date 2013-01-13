به گزارش خبرگزاری مهر، "رایان گیگز" 39 ساله در این فصل از رقابت‌ها فقط 16 بار به میدان رفته و می‌گوید هر گونه تصمیم در خصوص آینده‌اش در پایان فصل مشخص خواهد شد.

گیگز که چندین فصل است قراردادی یک ساله با منچستریونایتد می‌بندد، در گفتگو با "ساندی پیپل" اظهار داشت: باید در پایان فصل ببینم چقدر می‌توانم مشارکت داشته باشم و آن وقت در مورد آینده تصمیم می‌گیرم. هم اکنون احساس آرامش می‌کنم و از فوتبال لذت می‌برم. در پایان فصل که چند ماه دیگر خواهد بود با سرمربی تیم صحبت می‌کنم و شما نمی‌دانید چه اتفاقی رخ خواهد داد.

وی افزود: من در حال حاضر نسبت به بازیکنان جوان کار دشوارتری دارم چراکه مربی نسبت به من شناخت دارد اما این موضوع نباید مرا به اشتباه بیندازد. آمادگی بدنی‌ام باید در سطح بالایی باشد اگر چنین نباشد، نمی‌توانم چه در تمرینات و چه در مسابقات با بازیکنان رقابت کنم.