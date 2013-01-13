رضا رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم ما با بدشانسی در سه دیدار قبل امتیازات ارزشمند با زی با آریا صنعت بابل، شهرداری زاهدان و کاله جوان را از دست داده است و انشاءالله در رقابت‌ این هفته صد در صد به دنبال کسب پیروزی است.



وی پیش از صحبت در خصوص بازی صبا و پیشگامان شفق اردکان، پیرامون بازی هفته گذشته سفیر قم مقابل کاله جوان در لیگ دسته اول والیبال سخن گفت و اظهار داشت: حق ما این بود که در این دیدار به پیروزی برسیم، شرایط تیم مناسب بود و هر زمان که تاکتیک های خود را اجرا کردیم موفق بودیم اما ناباورانه در این دیدار نتیجه نهایی به سود میزبان رقم خورد.



عضو تیم ملی والیبال جوانان کشورمان با تاکید بر اینکه باید در دیدار با پیشگامان از فرصت‌ها خوب بهره ببریم و در میزبانی از حریف سه امتیاز را بگیریم، ابراز داشت: ما با صدرنشین بازی می کنیم و طبیعی است که کار سختی داریم آنها هفته قبل تیم شهردای زاهدان که تیم دوم جدول است را در سه گیم برده اند و این نشان می دهد که بازی دشواری پیش روی ما قرار دارد.



وی با بیان اینکه شرایط سفیر قم از نظر فنی، روحی و جسمانی برای بازی با پیشگامان مناسب است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که در بازی‌ خانگی با تیم پیشگامان شفق اردکان سه امتیاز را از آن خود کنیم، زیرا برای راهیابی به پلی آف نباید در این بازی امتیاز از دست بدهیم.



وی در خصوص اهداف سفیر قم در مسابقات امسال لیگ دسته اول والیبال، ادامه داد: ما تیمی جوان و آینده دار هستیم عده زیادی از بازیکنان ما نفرات شاخص بومی هستند که با تلاش و پشتکار به اینجا رسیده اند و امیدوارم مانند امسال که سفیر حامی ما بود در آینده نیز حمایت شویم تا نماینده خوبی برای والیبال قم باشیم.



رزاقی با بیان اینکه بازیکنان تیم سفیر قم هماهنگی کامل دارند، بیان کرد: در آستانه این بازی با شرایط خوبی در کنار یکدیگر تمرین کرده‌ایم و بازیکنان از وضعیت روحی و جسمانی خوبی برخوردار هستند، به خصوص اینکه هم از نظر تاکتیکی به مرز آمادگی رسیده‌ایم و هم از نظر روحی خود را تقویت کرده‌ایم و نمی‌خواهیم در این مسابقه به هیچ عنوان فرصت کسب سه امتیاز را از دست بدهیم.



وی در مورد اهمیت این بازی تاکید کرد: قطعا کادر فنی آنها شناخت خوبی از بازیکنان ما دارند ولی بازیکنان ما نیز از نظر کیفی و تاکتیکی در سطح بالایی هستند.



مسابقه تیم های سفیر قم و پیشگامان شفق اردکان از هفته سیزدهم لیگ دسته اول والیبال عصر چهارشنبه در قم برگزار می‌شود.

