کشف گور دسته جمعی در اردوگاه اشرف/شناسایی یک گروهک تروریستی وهابی

به گزارش خبرگزاری مهر، شناسایی یک گروهک تروریستی وهابی در عراق، کشف یک گور دسته جمعی در اردوگاه اشرف و درخواست برخی نمایندگان عراق از مرجعیت برای حل بحران این کشور تیتر یک رسانه های عراق را تشکیل می دهند.

خبرگزاری براثا گزارش داد: "حسون الفتلاوی" نماینده فراکسیون پارلمانی المواطن بر ضرورت اخراج گروهک تروریستی منافقین از عراق تاکید کرد چرا که به عقیده وی این گروهک یک سازمان تروریستی است و یک تهدید برای امنیت عراق به شمار می رود.



وی از کشورهای اروپایی خواست که برای انتقال منافقین به خارج از عراق با سازمان ملل متحد همکاری کنند.

اعدام چند منافق در اردوگاه اشرف

منابع شورای استانداری دیاله اعلام کردند که سرکردگان گروهک تروریستی منافقین چند نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در اردوگاه اشرف اعدام و آنها را دفن کرده اند. بنا بر اعلام این منابع، سرکردگان منافقین پس از این اقدام ادعا کرده اند که مکان دفن این افراد یک گور دسته جمعی است.

"طالب محمد حسن" رئیس شورای استانداری دیاله در این رابطه اعلام کرد که افراد دفن شده در این گور دسته جمعی به دلیل اتخاذ مواضع مخالف سرکردگان گروهک تروریستی منافقین اعدام شده اند.

افزایش آوارگان سوری در الانبار

اصوات العراق به نقل از "سعدون عبید الشعلان" رئیس شورای استانداری الانبار اعلام کرد که شمار آوارگان سوری در اردوگاه های موجود در غرب این استان به بیش از 10 هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزود: این آوارگان از مناطق مختلف سوریه به استان الانبار منتقل شده اند و از سوی شورای استانداری کمیته ای برای پیگیری اوضاع این آوارگان تشکیل شده است.

افزایش آوارگان سوری در استان الانبار در حالی اعلام می شود که این استان به همراه دیگر مناطق سنی نشین عراق اخیرا شاهد اعتراضات ضد دولتی و طایفه ای با تحریک برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و قطر است.

همبستگی با قربانیان انفجار کویته

سومریه نیوز گزارش داد: مقتدی صدر رهبر جریان صدر از طرفداران خود خواست که روز جمعه آتی تظاهراتی را برای همبستگی با خانواده های قربانیان انفجار شهر کویته پاکستان برگزار کنند.



وی تاکید کرده است این تظاهرات که تظاهرات "روز مظلوم" نام دارد مسالمت آمیز و به دور از گرایشهای حزبی و طایفه ای باشد.

در دو حادثه بمبگذاری که روز پنجشنبه در کویته رخ داد، 86 نفر کشته شدند که بیش از 50 نفر از آنها را شیعیان این شهر تشکیل می دادند. لازم به ذکر است که در این دو بمب گذاری بیش از 100 نفر نیز زخمی شدند.

درخواست برکناری اسامه النجیفی

پایگاه خبری عراق القانون نیز گزارش داد: شهروندان ساکن بغداد روز گذشته با برپایی تظاهراتی در میدان التحریر حمایت خود را از نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کردند و برکناری اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق را خواستار شدند.

معترضان تصاویر "احمد العلوانی" نماینده فهرست العراقیه و "عزت الدوری" معاون صدام دیکتاتور سابق عراق را به آتش کشیدند و با سر دادن شعار، اعلام کردند در صورتی که این افراد به عراق بازگردند این کشور را به جهنمی برای آنها تبدیل خواهند کرد.

تظاهرات کنندگان بر اهمیت پایبندی به قانون اساسی عراق و اجرای قانون بعثی زدایی تاکید و اعلام کردند که هرگز زیر بار ظلم و ستم نخواهند رفت و این مسئله را از امام حسین (ع) فرا گرفته اند.

گروهک تروریستی وهابی در عراق

خبرگزاری النخیل به نقل از "عدنان الغانمی" فرمانده عملیات الفرات از شناسایی یک گروه تروریستی در عراق خبر داد که از سوی "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان و "بندر بن سلطان" رئیس دستگاه اطلاعات این کشور مامور به برانگیختن اختلافات طایفه ای در عراق بوده اند.

وی افزود: این گروه که شامل 250 تروریست وهابی بوده اند و اکنون در بازداشت نیروهای امنیتی عراق قرار دارند اعتراف کرده اند که از سوی عربستان سعودی برای انجام اقدامات انتحاری و تروریستی در استان های کربلای معلی، نجف اشرف و دیوانیه حمایت مالی می شدند.

برانگیختن اختلافات طایفه ای در عراق و بازگرداندن این کشور به اوضاع قبل از سال 2006 و تجزیه عراق از جمله اهداف این گروهک تروریستی بوده است.

مرجعیت ضامن حل بحران

خبرگزاری براثا نیز گزارش داد: "عباس البیاتی" نماینده ائتلاف دولت قانون اظهار داشت که توصیه های مراجع دینی عراق می تواند آتش فتنه در این کشور را خاموش کند و به نفع همه است که به این توصیه ها پایبند باشند.

"سالم دلی" نماینده فهرست العراقیه نیز اظهار داشت مرجعیت دینی عراق ضامن واقعی حفظ روند سیاسی این کشور است.

وی افزود: مرجعیت دینی طی سال های گذشته ثابت کرده است می تواند با تشخیص درست بحران و ماهیت آن و بررسی راه های حل تنش ها آتش فتنه در عراق را خاموش کند.