به گزارش خبرنگار مهر امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل مس کرمان که عصر امروز یکشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش از این هم گفته بودم بازی‌های دور برگشت همگی حکم فینال را دارند و ما فردا یک فینال سخت با تیم مس در ورزشگاه آزادی داریم.

وی با اشاره به اینکه هیچ زمان محبت مردم و مسئولان باشگاه مس را فراموش نمی‌کند، اضافه کرد: زمانی که همکاری‌ام با تیم ملی به پایان رسید، به مس رفتم و آنجا واقعا آرامش داشتم. آقای نیک نفس مدیرعامل وقت هم به بنده محبت داشتند و به خاطر اتفاقاتی که در کرمان برایم رخ داد، همیشه مس را باشگاه خودم می‌دانم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: با تغییرات مس، شناخت آنچنانی از این تیم ندارم و تنها به بازی گذشته آنها بسنده می‌کنم و تغییراتی که در آن بازی در این تیم بوجود آمد. بوناچیچ مربی بزرگی است و مس هم بازیکنان مطرحی در اختیار دارد و همه اینها نشان می‌دهد که کار ما در این بازی سخت است.

وی با اشاره به اینکه تیم‌ها مقابل سرخابی‌ها انگیزه خاصی پیدا می‌کنند، افزود: ابومسلم را دیدید که بازیکنانش تا چه میزان مقابل ما دوندگی داشتند. قطعا اگر آنها با همین انگیزه در لیگ یک بازی کنند، لیگ برتری می‌شوند. ضمن اینکه تمام تیم‌های لیگ برتری دوست دارند ابومسلم صعود کنند زیرا به خاطر بازی با این تیم حداقل سالی یک بار به پابوس آقا امام رضا(ع) می‌‎روند.

قلعه‌نویی با ابراز خوشحالی از اینکه تیمش به بلوغ فکری و تاکتیکی رسیده، ادامه داد: بازیکنان استقلال همه مسائل را درک و روز به روز بهتر می‌شوند که این جای امیدواری دارد. طبیعتا تیم مس در خط حمله از غلامرضا عنایتی استفاده می‌کند، بازیکن بزرگی که از کوچکترین موقعیت می‌تواند استفاده کند. خط هافبک آنها هم فیزیکی است تا تغذیه کننده. در این شرایط ما با ارائه بازی هجومی سعی می‌کنیم افکار خودمان را در زمین دیکته کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از برخی کارشناسان که نسبت به تیم فوتبال استقلال موضع‌گیری دارند، تاکید کرد: کسانی که از استقلال انتقاد می‌‍کنند، با قلعه نویی مشکل دارند. وقتی تیم ما در صدر جدول است و خوب بازی می‌کند چرا باید از آن انتقاد شود؟ مشکل منتقدان قلعه‌نویی است. قلعه‌نویی هر تیمی را قهرمان کند، آنها باز هم از او انتقاد می‌کنند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تمجید از عملکرد تیمش در نیم فصل دوم یادآور شد: در نیم فصل دوم به بلوغ تاکتیکی رسیدیم و هم در دفاع و هم در حمله به نظم خوبی دست یافته‌ایم. اگر در بازی با ابومسلم هم دقت کنید حدود 4 دقیقه مالکیت توپ را در اختیار داشتیم. با وجود این نمی‌دانم چرا از ما انتقاد می‌کنند. اگر این انتقادت سازنده باشد، مخلص منتقدان هم هستیم ولی آنها فقط برای اینکه قلعه‌نویی را بزنند این حرف‌ها را مطرح می‌کنند.

"چرا در این فصل هواداران کمتری برای تماشای مسابقات به ورزشگاه‌ها می‌آیند؟" وی در پاسخ به این سئوال خاطرنشان کرد: قصد ندارم خیلی به این مسئله ورود کنم. هوادار اگر دوست داشته باشد به ورزشگاه می‌آید و در غیر این صورت از تلویزیون بازی را تماشا می‌کند. اما مسائلی مثل مشکلات اقتصادی، مناسب نبودن امکانات رفت و برگشت و همچنین سردی هوا در نیامدن تماشاگران بی‌تاثیر نیست.

قلعه‌نویی ادامه داد: زمانی که من در باشگاه لورکوزن آلمان بودم، ورزشگاه آنها هم سقف داشت و هم بخاری فضای ورزشگاه را گرم می‌کرد. ضمن اینکه رفت و آمد مردم به ورزشگاه هم خیلی راحت بود و برای همین مسابقات‌‍شان تماشاگران زیادی را به ورزشگاه می‌کشاند. البته یک مقدار نتایج فوتبال هم باعث شده مردم ایران فوتبال زده شوند و ما باید آنقدر خوب کار کنیم تا هواداران بازی به بازی بیشتر شوند.

وی همچنین درباره بازی دادن به بازیکنان دو کارته و احتمال محرومیت آنها برای دربی تاکید کرد: نمی‌توانم بازی‌ها را فدای دربی کنم. مسابقات ما هیچ فرقی با هم ندارد و در حال حاضر تمام فکر و ذکرمان بازی با مس و بعد از آن هم دیدار با ملوان است.

سرمربی استقلال در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از کارشناس رادیو ورزش نسبت به موضع گیری زمان نشست‌های خبری یادآور شد: متاسفانه این کارشناس فقط بلد است، انتقاد کند. ما اصل مطلب را نسبت به قوانین AFC فراموش کرده‌ایم. اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید دارد که نشست‌های خبری پیش از مسابقات برگزار شود، آنها روی مسائل دیگری هم از جمله مسائل سخت افزاری و داشتن استادیوم‌های استاندارد تاکید دارند، ما صورت مسئله را پاک می‌کنیم تا فقط امتیاز بگیریم.

وی اضافه کرد: آن وقت کارشناس رادیو هم بدون آنکه سئوال و جواب ما را بخواند با ادعای زیادش جواب خودش را می‌دهد. الان تمام دغدغه ما پیش از مسابقات این است که آیا زمین بازی مناسب هست یا خیر؟ در حالیکه در ایران تنها جایی که شرایط بازی زیبا را دارد فقط استادیوم آزادی است.

قلعه‌نویی در پایان گفت: کارشناسان به جای اینکه دنبال این مسائل باشند، دنبال تخریب ما هستند و هر بخواهند می‌گویند. این برای صدا و سیما جای تاسف دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و مس کرمان در هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.