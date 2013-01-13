30 هزار نفر در نخستین بیمارستان صحرایی - بومی سیستان و بلوچستان معاینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور شکیبا اظهار داشت: در مدت هفت روز استقرار این بیمارستان، هفت هزار و شش نفر خدمات تخصصی چشم پزشکی، ارتوپدی، زنان و زایمان، مامایی، اطفال، جراحی عمومی، عفونی، داخلی، پوست، مغز و اعصاب، اورولوژی، گوش و حلق و بینی را دریافت کردند.

وی گفت: 304 نفر از مراجعه کنندگان به این بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفتند و درمان شدند.

وی افزود: خدمات بستری، داروخانه، آزمایشگاه، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی، اورژانس و ویزیت عمومی نیز از دیگر خدمات ارائه شده به بیماران در نخستین بیمارستان صحرایی - بومی سیستان و بلوچستان بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی زاهدان بیان داشت: برای برپایی چهاردهمین بیمارستان صحرایی سپاه پاسداران دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شد و 10 میلیارد ریال نیز ارزش خدمات ارائه شده به بیماران در طول یک هفته استقرار این بیمارستان برآورد شده است.

واکسینه شدن 60 هزار کودک در شمال سیستان و بلوچستان علیه بیماری فلج اطفال

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی زابل گفت: در مرحله نخست طرح فلج اطفال در منطقه سیستان، 60 هزار کودک زیر پنج سال واکسینه شدند.

محمد حسن محمدی افزود: در طرح ایمن‌ سازی تکمیلی فلج اطفال در منطقه سیستان که از 17 دی ماه امسال به مدت چهار روز برگزار شد، 463 تیم عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی زابل با مراجعه خانه به خانه طی چهار روز طرح واکسیناسیون فلج اطفال را در شمال سیستان و بلوچستان اجرا کردند و 160 نفر نیز بر اجرای آن نظارت داشتند.

وی بیان داشت: تیم‌ های عملیاتی به 92 هزار و 226 خانه در مناطق روستایی و شهری شمال سیستان و بلوچستان مراجعه و قطره فلج اطفال را به کودکان خوراندند.

وی با قدردانی از همکاری سپاه پاسداران گفت: در این طرح 75 نفر از بسیجیان با این دانشگاه همکاری کرده ‌اند.

وی افزود: نوبت دوم طرح واکسیناسیون فلج اطفال 28 بهمن ماه تا اول اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد.