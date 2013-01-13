جمع آوری 1600 عدد قلیان در گرگان/ معرفی 185 متخلف صنفی در گنبد

یه گزارش خبرنگار مهر، معاون سیمای گلستان ظهر یکشنبه در نشست برنامه ریزی مراسم هفته وحدت در گنبدکاووس از تهیه و تولید برنامه حریم یار ویژه بزرگداشت هفته وحدت در شهرستان گنبد کاووس خبر داد.

شمس آرا با اشاره به ساخت برنامه حریم یار و با محوریت ‏وحدت اظهار داشت: این برنامه در ایام وحدت پخش خواهد شد و به دلیل پخش ‏ماهواره ای شبکه گلستان مخاطب آن بینندگان داخل و خارج کشور خواهند بود.‏



در این جلسه اعضاء بر لزوم برنامه سازی برای معرفی چهره های وحدت آفرین و ‏شناساندن سیر تاریخی وحدت در شهرستان گنبد کاووس تاکید شد.

معدوم شدن 1600 قلیان در گرگان

در 9 ماه اول امسال تعداد 1600 عدد قلیان در شهر گرگان جمع آوری و معدوم شد.

این تعداد باتوجه به طرح نظارت کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای مرکزبهداشت گرگان از اماکن غیر مجاز سطح شهر گرگان کشف شد.

همچنین با دستور معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان گلستان در طی 2مرحله این قلیانها توسط مرکزبهداشت گرگان معدوم شدند.

معرفی 185 متخلف صنفی گنبدکاووس به تعزیرات حکومتی

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گنبدکاووس ضمن ارائه گزارشی ‏ازعملکرد بازرسان این اداره، گفت: از ابتدای آذرماه تا نیمه نخست دیماه امسال ‏مجموعا حدود 2 هزارو 800 مورد بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان انجام شده ‏که 185 مورد تخلف مشاهده و متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.‏



سعید میرزایی، افزود: اکیپ های بازرسی این اداره بصورت مستمر بر اتحادیه های ‏مختلف صنفی این شهرستان نظارت می کنند ضمن اینکه گشت های مشترک بازرسی ‏نیز با ادارات و نهادهای مختلف درحال انجام است.‏



وی همچنین از برگزاری نمایشگاه فروش بهاره و اجرای طرح توزیع میوه شب عید در ‏روزهای پایانی سال جاری دراین شهرستان خبر داد و گفت: برخی اقلام و کالاهای ‏اساسی نیز ذخیره سازی شده است.‏

همایش کودکان و نوجوانان عاشورایی در گرگان

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در همایش کودکان و نوجوانان عاشورایی گفت: فداکاری‏ های امام حسین علیه‏ السلام، دین را زنده کرد و نقش او در زنده نگه داشتن دین اسلام، ویژه و حائز اهمیت است.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد اظهار داشت : گرامی‏داشت روز عاشورا و اربعین، در حقیقت زنده نگه داشتن دین اسلام و مبارزه با دشمنان دین است.

وی گفت : دین داران سه گروه اند، گروهی بی تفاوت هستند که هر اتفاقی بیفتد برای آن گروه مهم نیست، گروهی دیگر به دنبال منافع و سودجویی خودشان هستند و گروه سوم گروهی هستند که برای عزت و دین و شرافت مردم از همه هستی خودشان می گذرند .

برگزاری مراسم متمرکز هفته وحدت در گنبد

فرماندار شهرستان گنبد کاووس در جلسه فرهنگ عمومی این شهرستان از اجرای ‏همایش متمرکز هفته وحدت در ایام هفته وحدت خبر داد و گفت: برگزاری این برنامه کارفرهنگی ‏ماندگاری است که سعی خواهیم کرد باشکوه برگزار شود.

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نورالله نوراللهی با بیان اینکه اجرای این برنامه در هفته وحدت کار نویی است که ‏بازخورد مثبتی در داخل و خارج از کشور خواهد داشت یاد آور شد



مولودی خوانی ، اجرای تواشیح و دیگر برنامه های متنوع فرهنگی در این جشن برگزار ‏خواهد شد و ادارات ارشاد اسلامی ،تبلیغات اسلامی شورای هماهنگی ،آموزش و ‏پرورش و دانشگاهها و دیگر ادارات و مردم شهرستان در برگزاری آن شرکت خواهند ‏داشت. ‏