طرح شبنم برای مبارزه با قاچاق کالا در نظرآباد اجرا می شود

عادل حنیفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح شبنم و لزوم اجرای آن در شهرستان نظرآباد گفت: طرح شبنم یا شبکه بازرسی نظارت مردمی به منظور حمایت از کالای ایرانی و مبارزه با قاچاق بی رویه کالا مدت کوتاهی است در کشور به مرحله اجرا درآمده و مردم با معرفی کالای جعلی با استفاده از سامانه شبنم به جمع آوری این نوع کالا کمک خواهند کرد.

وی افزود: واحد های صنفی بخش طلا نیز در صورت داشتن مصنوعات طلای خارجی ظرف مهلت تعیین شده به اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان مراجعه و با اظهار و اعلام کالای خارجی بدون بارکد ایرانی در این طرح شرکت می کنند.



عادل حنیفی ادامه داد: همه واحدهای صنفی در صورت داشتن کالای خارجی حتما در این طرح شرکت کنند.



رئیس اتحادیه طلا و ساعت شهرستان نظرآباد ضمن دعوت از تمام واحدهای صنفی طلافروشی دارای طلای خارجی در شهرستان برای شرکت در این طرح گفت: این طرح می تواند پویایی اشتغال و اقتصاد ایران و عدم وابستگی به خارج را به دنبال آورد.



حنیفی ادامه داد: همه باید با شرکت در این طرح و دلسوزی برای اقتصاد میهن با تحریم ها مبارزه کنیم. فروش کالای قاچاق ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد آورده است و این یک همت عمومی و همگانی را می طلبد.

نایب رئیس مجامع امور صنفی شهرستان نظرآباد با بیان اینکه مردم با انتخاب کالای ایرانی در خرید های خود به صنعت کشورمان کمک کنند و خواستار نهادینه شدن این امر به عنوان یک فرهنگ در بین طبقات مختلف مردم شد.